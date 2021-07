Telefony Google Pixel právě dostávají s mírným zpožděním červencové bezpečnostní záplaty. Pokud tedy máte Google Pixel 3 nebo novější, měli byste mít aktualizaci již k dispozici. Tento update nepřináší nic závratného, opravuje některé chyby které Google zmínil.

Google Pixel a červencové bezpečnostní záplaty

Někteří uživatelé prý měli problémy s tím, že se jim telefon náhodně restartoval, což by měla tato aktualizace vyřešit. Vzhledem k tomu, že v červnu vyšel očekávaný Pixel Feature Drop, který přinesl třeba mód Astrophotography nebo možnost uzamknout si složku ve Fotkách nám aktualizace nepřináší dalšího. Samozřejmě jsou zde opravy některých chyb. Pokud nechcete čekat na to, až vás Pixel na aktualizaci upozorní, běžte do Nastavení > Aktualizace softwaru a nainstalujte si ji ručně. Na webu androidauthority si bezpečnostní záplaty můžete stáhnout také, pokud by vám ještě nepřišli.

Jak jste spokojeni s telefony Pixel?