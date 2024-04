Během posledních dní se v souvislosti se smartphony Google Pixel diskutovalo především o vyhlíženém podzimním debutu tří vlajkových modelů. Nejnovější řada má tentokrát údajně přivítat model Pixel 9 Pro XL, a to po boku klasické dvojice standardního a Pro telefonu. Ještě mnohem dřív má však Google vydat mobil spadající do střední třídy a nyní možná prozradil, jak bude vypadat.

O modelu Pixel 8a se horlivě spekuluje už několik měsíců. Jeho první fotografie ostatně unikly ještě před vydáním samotné řady Pixel 8, což zase jednou dokázalo, jak si Google neumí udržet v podstatě žádné informace o připravovaném hardwaru v tajnosti. Jak upozornil server GSMArena, společnost teď ve svých vlastních materiálech zdánlivě zveřejnila oficiální render.

Smartphone v modré a porcelánové barvě se vystavuje v reklamě na službu Google Fi Wireless. Že se nejedná o cokoliv z řady Pixel 7, je evidentní už při prvním pohledu na konstrukci – takto zaoblené rohy má pouze nová série Pixel 8. O snímek loňském vlajkovky se však jednat nemůže, jelikož mezi pilulkovitým útvarem s fotoaparáty a bleskem nenajdeme mikrofon. Model s modrou barvou sice nevidíme celý, ale rozhodně můžeme říct, že nejde o Pixel 8 Pro, neboť pruh s kamerami není kovový.

Co se týče specifikací Pixelu 8a, díky únikům už víme prakticky vše potřebné. Pod kapotou zařízení se bude nacházet procesor Tensor G3 a 4 500mAh baterie s podporou 27W dobíjení. Přední stranu má pokrývat 6,1palcový FullHD+ OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, což představuje významný upgrade oproti 90Hz obrazovce předchůdce, a vzadu nalezneme 64Mpx hlavní snímač s OIS a 13Mpx ultra širokoúhlou kamerku.

Google Pixel 8a

– 6.1" FHD+ OLED, 120Hz

– Tensor G3

– 128/256GB storage

– 64MP (OIS) + 13MP (UW)

– 13MP selfie

– Android 14

– 4,500mAh (~)

– 27W charging

Launch: May ($500-550)

What are your price expectations?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2024