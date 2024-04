Google letos představí hned tři vlajkové smartphony

Základní Pixel 9 unikl na renderech teprve nedávno

Nyní si jej můžeme prohlédnout v konceptovém videu

Jak se ukázalo před nedávnem, Google letos hodlá vydat hned tři vlajkové telefony. Sestava špičkových Pixelů nové generace, která se představí letos na podzim, má obsahovat modely Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro, přičemž samozřejmě nebude scházet ani základní Pixel 9. Jeho rendery přinesl uznávaný insider Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks a nyní si jej můžeme prohlédnout v pěkně zpracovaném videu.

Hned na začátek musím důrazně upozornit na fakt, že video je pouze konceptem vytvořeným na základě dosud uniklých materiálů. Pěkný design telefonu s plochými hranami a pilulkovitým ostrůvkem pro zadní fotoaparáty tedy ve skutečnosti nemusí vypadat přesně tak, jak jej vidíte na záběrech.

Meet Google Pixel 9 – First Look

Za videem stojí známý YouTube kanál Technizo Concept. Google Pixel 9 v něm figuruje nejen jako zařízení černé barvy, ale oblékl se také do limetkově zelené, žluté nebo růžové. Pokud by se výrobce skutečně rozhodl telefon vydat v těchto barevných variantách, mohl by přilákat nové spotřebitele. Na druhou stranu, podobnost s iPhony od Applu by tímto krokem zapíral už jenom horko těžko.

Proslýchá se, že Google Pixel 9 nabídne 6,03palcový plochý displej se selfie kamerou v průstřelu. Hemmerstoffer zmiňoval rozměry 152,8 x 71,9 x 8,5 mm, což by znamenalo, že novinka bude ve srovnání s předchůdcem o něco delší, širší, ale současně tenčí.

Která z barev konceptu Google Pixel 9 se vám líbí nejvíc?

Zdroj: YouTube