Nejlepší telefon za 15 000 korun má vadu. Ale už brzy zmizí!

Za 15 000 korun už dnes koupíte velmi pěkné mobilní telefony, které vám budou dobře sloužit

Výběr je velmi široký, ve vyšší střední třídě má svého zástupce skoro každý výrobce

Nejlepší telefon za 15 000 korun má jedinou nevýhodu, ale velmi brzy zmizí

Pravidelně publikujeme přehledy těch nejvýhodnějších mobilních telefonů za přesně definovanou sumu peněz, občas ale výběr bývá komplikovaný. Pokud se zaměříme na nejlepší telefon za 15 000 korun, v současnosti existuje skvělý a vlastně jediný adept na tento post. Jmenuje se Google Pixel 8!

Google Pixel 8 není nejvýkonnějším telefonem, který si za 15 tisíc můžete pořídit. Není to ani telefon s největší pamětí nebo nejvyšší kapacitou baterie. Přesto si pozornost zaslouží… Atraktivní design a excelentní sedmiletá podpora ze strany Google je jen začátek.

Těšit se můžete na výborný fotoaparát, který patří k těm nejlepším fotoaparátům současnosti. Díky pravidelným aktualizacím je o telefon dobře postará, samozřejmě spoléhá na Android 14 a budoucí Android 15 dostane bez čekání. Procesor Google Tensor G3 nabízí velmi solidní výkon, kompaktní 6,2 palcový OLED displej se pohodlně ovládá jednou rukou. Důležitá je certifikace IP68. Co je nejdůležitější? Dohromady to zkrátka funguje. Nechci tvrdit, že telefony od konkurence za stejnou cenu nefungují, to v žádném případě. Ale Google Pixel 8 převyšuje konkurenci fotoaparátem, podporou, kompaktními rozměry.

Kde je ta vada, kterou jsem zmiňoval už v názvu článku? Cena telefonu se průběžně snižuje, pořád ale ještě o pár stokorun převyšuje hranici 15 000 korun, minimálně u zavedených prodejců. Ale brzy pravděpodobně spadne ještě níže, ostatně první obchod se dle Heuréky už pod tuto hranici dostal. Například Mironet (který ze zavedených prodejců dlouhodobě nabízí Google Pixel 8 nejlevněji) jej v současnosti prodává za 15 623 korun. To je za aktuální vlajkovou loď Google velmi slušná cena a doufám, že v březnu prolomíme magickou hranici 15 000 korun u více obchodů.

Jaký je nejlepší telefon za 15 000 korun?

Zdroj: Vlastní