Telefony Google Pixel trápí po celá léta řada problémů, se kterými se u ostatních značek setkáte jen těžko. Snad každou generaci provázel nějaký problém a jinak tomu není ani u řady Google Pixel 7. U některých kusů se totiž samo od sebe rozbije sklíčko u zadního fotoaparátu.

Počet uživatelů, kteří se s tímto problémem setkávají se neustále zvyšuje, avšak Google odmítá převzít odpovědnost a řešit případné reklamace. Někteří uživatelé na Redditu se s problémem obrátili přímo na Google, ale nemělo to žádný výsledek. Jako argument jeden z nich použil vlákno, ve kterém si lidé na tento problém stěžují, ale zástupci firmy neustále opakovali, že se záruka nevztahuje na fyzické poškození.

Zatím není jasné, co přesně praskání způsobuje. Někdo tvrdí, že s tím má co do činění kovový rám okolo fotoaparátu, což by dávalo smysl. Předloňské Pixely 6 ho totiž nemají a podobnými problémy netrpí.

Setkali jste se u telefonů Pixel s nějakými problémy?

Zdroj: gizmochina.com