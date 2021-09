Google odhalil své telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro již před několika týdny. Byl potvrzen design, vlastní čipset Tensor nebo 50MPx hlavní fotoaparát. Právě nový čipset od Googlu klade ty největší otázky a v podstatě zatím nevíme, co od něj můžeme čekat.

Google Pixel 6 Pro spatřen v Geekbench

Nyní se Pixel 6 Pro objevil v benchmarku Geekbench a my jsme díky tomu získali nové a poměrně zajímavé informace o nadcházejícím čipsetu. Na jedno jádro si vysloužil skóre 414 bodů, v mutlijádrovém testu pak 2074 bodů. To je poměrně málo. Je však třeba myslet na to, že se jedná o předprodukční verzi, na které je stále co vylepšovat. Výsledek již hotového telefonu by měl být mnohem lepší. Zajímavější jsou specifikace čipsetu.

Máme zde dvě nejvýkonnější jádra (pravděpodobně Cortex-A78) na frekvenci 2,8 GHz, další dvě běžící na frekvenci 2,25 GHz a čtyři úsporná jádra běžící na frekvenci 1,8 GHz. Grafický čip Mali-G78 pak tiká třeba také v čipsetu Samsung Exynos 2100. Dopomáhá mu 12 GB operační paměti RAM, což je na Pixel telefony poměrně dost a pravděpodobně půjde o nejvyšší variantu.

Jak se těšíte na nové Pixely?

Zdroj: GSMArena