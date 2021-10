Telefony Google Pixel 6 se pomalu ale jistě chystají na své oficiální představení, na které by mělo dojít již 19. října, tedy příští úterý. S blížícím se příchodem se dovídáme spoustu nových informací a ty nejnovější tvrdí, že nová řada telefonů od Googlu dostane poměrně dlouhou podporu. Nikoliv však bezpečnostních, ale hlavních aktualizací systému Android. Co to znamená? Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro dostanou i Android 16 (pokud se tak bude jmenovat).

Android 16 je vzdálená budoucnost. Přesto jej dostanete na Pixel 6

Po vybalení z krabice na nás bude čekat nový Android 12 a tato podpora znamená, že můžeme počítat také se systémy Android 13, Android 14, Android 15 a Android 16. Jedná se tak o vůbec první potvrzený telefon, který dostane systém Android 16. Google obvykle poskytuje svým Pixel telefonům hlavní aktualizace Androidu po dobu tří let a zatím není jasné, zda se tento výrok týká i některých stávajících Pixelů jako třeba Pixel 5/Pixel 5a.

To se zřejmě dozvíme až na samotné konferenci. Každopádně Google má další argument pro to, abyste si vybrali právě Pixel a ne jiný telefon. Na takhle dlouhou podporu jsou totiž zvyklí pouze jablíčkáři.

