Google Pixel 4a je jedním z nejočekávanějších telefonů posledních měsíců a nyní uniká recenze fotoaparátu a to přesto, že nebyl oficiálně představen. O telefonu víme prakticky skoro všechno podstatné a nyní se odhalují také schopnosti jediné čočky fotoaparátu. Jak to tedy celé dopadlo?

Jak dopadla recenze fotoaparátu Pixel 4a?

Bloger TecnoLike Plus ve spolupráci s lidmi z XDA Developers detailně vyhodnotil snímky, které produkuje Pixel 4a. Pojďme se podívat na komentář lidí z XDA. Dle nich mají fotografie stejnou charakteristiku, jako ostatní fotografie z Pixelů. Znamená to, že mají vynikající detaily, dobrou a vyváženou redukci šumu, ucházející (ale ne nejlepší ve své třídě) dynamický rozsah a věrné barevné podání. Night Sight je pak výborný, dokonce jsou tyto fotografie v několika ohledech lepší, než noční režim Galaxy S20 Plus. Pixel 4a a jeho fotoaparát bude vynikat hlavně s výbornou redukcí šumu, díky čemuž vidíme více detailů, než u konkurence.

Google Pixel 4a: ANÁLISIS de FOTOGRAFÍA COMPLETO en ESPAÑOL

Slabinou je pak expozice. Oproti rodině Galaxy S20 či OnePlus 7 Pro nabízí méně stínových detailů. Na druhou stranu detaily obličeje zůstávají na výborné úrovni a to hlavně v portrétním režimu. Dle názoru recenzenta vypadají fotografie Pixelu 4a lépe, než u jeho primárního telefonu, kterým je Pixel 3a. Co se týče srovnání s iPhonem SE, tak zde nový Pixel vede poměrně vysoko.

Bude Pixel 4a nejlépe fotícím budget telefonem?

