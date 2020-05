Google Pixel 4a: známe design i parametry. Co můžeme očekávat?

O očekávaném telefonu od Googlu toho víme poměrně dost. Známe přibližnou podobu i kompletní specifikace. Díky xlekas7 však nyní známe design Google Pixel 4a a to díky CAD renderům. Ty ukazují, jak bude telefon vypadat, ale také popisuje rozměry, fotoaparát a další informace. Očekává se, že telefon bude oficiálně představen již brzy. Konkrétně 22. května.

Stejně jako v loňském roce bude Pixel 4a z hlediska designu pouze o něco menší verzí Pixelu 4. Společnost použila polykarbonát, ovšem hlavní filozofie a zůstala stejná. Na přední straně však nově nalezneme průstřel v levém horním rohu a menší čelo, jelikož se zde nenachází Soli radar ani čtečka obličeje.

Klíčové specifikace Google Pixel 4a:

5,83″ OLED displej

zadní 12,2 megapixelový fotoaparát

přední 8 megapixelový fotoaparát

3080 mAh baterie

čipset Snapdragon 730

64 a 128 GB úložiště

Complete look of Google Pixel 4a Just Black (based on leaked CAD drawings)

Co se týče samotné ceny, tak by měla být stejná jako v případě Pixelu 3a, tedy 399 dolarů, což je asi 9 900 korun bez daně. To nám dává smysl, jelikož Apple uvedl iPhone SE za stejnou cenu.

Líbí se vám design Google Pixel 4a?

Zdroj: pigtou.com