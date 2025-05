Řada Google Pixel 10 může dorazit nečekaně brzy. Dočkáme se už v červenci?

Google se letos evidentně rozhodl pro nejdřívější premiéru Pixelů v historii. Členové programu Pixel Superfans totiž obdrželi pozvánku na exkluzivní akci Pixel Penthouse, která se má konat už 27. července. S nejvyšší pravděpodobností bude souviset s novou vlajkovou řadou Pixel 10, i když se tato informace v pozvánce explicitně nenacházela.

Loňský Pixel 9 přišel v srpnu, běžně to byl až říjen

V minulosti jsme si na nové Pixely museli počkat až do podzimu – Pixel 8 debutoval 4. října 2023, Pixel 7 téměř přesně o rok dřív. Loni však Google tento vzorec narušil, když Pixel 9 a 9 Pro představil 10. srpna. Letos tak může přijít další zrychlení cyklu.

Brzkému uvedení nahrává i softwarová část – Android 16 už vstoupil do závěrečné fáze vývoje a Google míří s vydáním na začátek června. To znamená, že Pixel 10 může dorazit rovnou s novým systémem, což je strategicky silný krok. Navíc se očekává přechod na čip Tensor G5 od TSMC, který by měl přinést znatelné zvýšení výkonu a efektivity.

Stejný design, ale důležitá změna u základního modelu

Jak prozradily nedávné úniky, řada Google Pixel 10 přijde se stejným designem, jako měly loňské modely. Dostanou tedy vystouplý, horizontálně orientovaný ostrůvek s fotoaparáty ve tvaru pilulky. Nejzajímavější změny se dočká základní model, který má v letošním roce poprvé dostat teleobjektiv. Celkově na tom ale budou, co se fotovýbavy týče, lépe modely Pro, jež vsadí na silnější hardware.

Render telefonu Google Pixel 10

Od Googlu se znovu očekává, že bude v souvislosti s novými Pixely ve velkém propagovat své funkce využívající umělou inteligenci. Jsme zvědaví, jaké novinky odhalí tentokrát. V minulých letech se pomocí AI například snažil zvednout kvalitu fotek a videí nebo zajistit větší bezpečí uživatelů.

