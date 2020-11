Google One přidává VPN v ceně. Další důvod stát se členem a ušetřit?

Google letos stále vylepšuje svoji službu Google One o další výhody pro uživatele. Google teď oznámil, že přidá VPN k některým tarifům Google One zdarma. Některé výhody jsou navíc stále dostupné i pro uživatele bez placeného členství. K jakému tarifu dostanete VPN a co dalšího Google One nabídne?

Google One je perfektní služba, pokud chcete mít více místa pro Gmail, svoje fotky na Google Photos nebo dokumenty na Google Disku. Google teď oznámil, že v rámci tarifu Google One s 2TB (300kč/měsíc) uložištěm dostanou uživatelé zdarma i VPN. Levnější tarify Google One se 100GB (60Kč/měsíc) a 200GB (80Kč/měsíc) bohužel přístup k VPN mít nebudou. Cena celoročního předplatného různých poskytovatelů VPN se pohybuje kolem 1400Kč za rok. Není tedy divu, že služba bude nabízena jen k vyššímu tarifu s 2TB úložištěm, který lze s ročním předplatným pořídit za 3000Kč. VPN je tak jednou z mnoha dalších výhod v balíčcích Google One. Za zmínku stojí, že Google letos umožnil zálohovat telefon pomocí Google One i uživatelům bez placeného tarifu.

Google One

Všechny tarify lze sdílet až s pěti rodinnými příslušníky a uživatelé také získávají přístup k uživatelské podpoře Googlu. V zahraničí také předplatitelé Google One mají 10% slevu pro nákupy hardwaru na Google Store. Oznámení VPN zdarma v rámci Google One, tak může otřást trhem poskytovatelů VPN služeb. Google také slibuje, že data uživatelů nikdy neprodá ani nebude zaznamenávat. Dohlížet na to budou prý pravidelné nezávislé audity. VPN v rámci Google One přichází nejdříve pro uživatele v USA. Uživatelé ve zbytku světa se dočkají v nadcházejících měsících.

