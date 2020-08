Zálohujte telefon s Google One zdarma a všichni

Zálohování telefonu pomocí aplikace Google One je pro uživatele s předplatným dostupné už od minulého roku. Od teď bude zálohování zdarma dostupné pro všechny. Kromě uživatelů Androidu získají další možnost, kam zálohovat i uživatelé iOS, jelikož bezplatná služba je určena i pro ně.

Za běžných podmínek je Google One placená služba v rámci, které si můžete rozšířit svoje úložiště 15 GB, které Google poskytuje zdarma. Placené plány začínají na 100 GB a pokračují až k obřím 30 TB. Cena základního plánu je 59,99 Kč/měsíc (599 Kč /rok) a datové úložiště můžete sdílet až s pěti členy vaší rodiny. Větší datový prostor pak mohou využívat všechny Google aplikace jako Gmail, Photos, Drive nebo můžete zálohovat data ze svého telefonu. Data na našich zařízeních jsou dnes často cennější než ta zařízení samotná a Google to ví. To je důvod proč se rozhodl uvolnit zálohování pomocí Google One aplikace zdarma pro všechny.

Jaké data Google One zdarma zálohuje?

Mnoho věcí na vašem Android telefonu je zálohovaných už nyní jednoduše proto, že služby jako Gmail nebo Disk byly primárně navržené pro život v cloudu. Mnoho uživatelů ale nemá vyřešené zálohy například zpráv SMS/MMS, kontaktů, fotek, historie volání nebo hesel k wifi sítím. A právě toto vše vám teď pomůže aplikace Google One zálohovat úplně zdarma. Jedinou podmínkou je dostatek místa ve vašem 15 GB úložišti u Google, kam se záloha ukládá. Výhodou je i to, že v aplikaci Google One máte jednom místě přehled o veškerých věcech, které telefon zálohuje. Pro využití nejnovějších výhod musíte mít aktualizovanou aplikaci Google One na nejnovější verzi. Uživatelům na iOS bude dostupná úplně nová aplikace v blízké budoucnosti.

Google vydává srpnovou bezpečnostní aktualizaci. Na nové funkce se nedostalo čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak zálohujete data na svém telefonu?

Zdroj: Google