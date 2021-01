Google One bude na zkoušku zdarma. Jak to bude fungovat?

Služba Google One poslední dobou dostává jedno vylepšení za druhým. Centrem pozornosti se Google One stal i proto, že už tento rok Google zruší neomezené úložiště Google Fotek zdarma. Kdo dostane Google One na zkoušku zdarma a kdy se na to můžeme těšit?

Mnoho uživatelů letos bude zvažovat přechod na předplacenou službu Google One, která vám poskytne dostatek prostoru pro vaše fotky i veškerá data v dalších Google službách jako je Gmail nebo Google Disk. Google také nedávno uvedl další novinky, kdy v rámci některých tarifů Google One dostanete například přístup k VPN.

Nyní se zdá, že Google připravuje další ofenzívu, jak představit výhody služby Google One co nejvíce uživatelům. V nejnovější verzi aplikace Google One pro Android se totiž objevily důkazy o tom, že je v přípravě možnost nadělit uživatelům trial verzi služby Google One. Zatím není přesně jasné, kdo by měl na Google One na zkoušku zdarma nárok. Podle náznaků v kódu aplikace se zdá, že v přípravě jsou různé varianty přístupu s různým trváním.

Google se možná připravuje na dobu, kdy dojde k ukončení bezplatného uložiště na Google Fotkách (všechny fotky nahrané po 1. 6. 2021 se budou započítávat do 15GB limitu úložiště), aby mohl včas uživatelům nabídnout k vyzkoušení placenou náhradu v podobě předplatného Google One. Google také může přibalit například roční předplatné k budoucím telefonům Google Pixel. Ani těm totiž nezůstane privilegium neomezeného úložiště na Google Fotkách. Celý balík Google One toho dnes každopádně nabízí mnohem víc než jen uložiště v cloudu. Zmíněná VPN nebo sdílení placeného prostoru s dalšími členy rodiny jsou věci, které jistě stojí za zkoušku.

