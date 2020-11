Kdy vám dojde místo v Google fotkách? Takhle to jednoduše zjistíte

Konec neomezeného bezplatného úložiště Google Fotek byl oznámen tento týden. Po mnoha letech, co byla služba pro uživatele bezplatná teď všichni budou muset začít řešit kolik jim zbývá místa na Google uložišti. Jak si jednoduše zkontrolovat kdy vám dojde místo a jaké jsou další možnosti?

Změna práce s úložištěm v službě Google Fotky může být pro mnoho uživatelů šok a Google si je toho plně vědom. Připravil, proto přehledný nástroj, který zjistí na jak dlouho vám vaše stávající kapacita úložiště ještě vystačí. Nástroj vypočítá přibližnou dobu na základě toho, jak často nahráváte fotky a videa. Do kalkulace samozřejmě zahrne i současné zbývající místo ve vašem úložišti. Přibližnou dobu, kdy vám dojde místo v Google Fotkách zjistíte na adrese photos.google.com/storage.

Google Fotky začnou počítat všechny nově nahrané fotografie a videa do limitu úložiště až od 1. června 2021. Všechen obsah, který nahrajete do té doby se stále bude počítat v rámci neomezeného úložiště. Podobná změna nastala i u Google Disku a ukládání dokumentů. Google dokumenty se také nově budou počítat do limitu vašeho celkového úložiště u Google. Pokud se nechcete strachovat, kdy vám dojde místo v Google Fotkách nebo na Disku Google, tak je tu možnost předplatného služby Google One. Základní tarif vyjde na 60Kč měsíčně a dostanete k dispozici 100GB prostoru pro všechny Google služby. Uložiště můžete navíc sdílet až s pěti členy vaší rodiny.

Rozlučte se s free prostorem v Google Fotkách. Ledaže patříte k výjimkám čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kdy vám dojde místo v Google Fotkách?

Zdroj: androidpolice