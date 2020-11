Google odstartoval obří změny ve fungování svých služeb. Google Disk je další službou, kde úložný prostor už nebude (téměř) neomezený, ale limit uložiště pocítí většina uživatelů. Jak se změní fungování Google Disku a za jakých podmínek může Google smazat vaše data?

Google dával uživatelům mnoho let velký a často „neomezený“ prostor v jeho službách. Mnoho dat uživatelů se totiž nezapočítávalo do limitu úložiště. S každým Google účtem dostanete zdarma 15GB úložného prostoru, ale do tohoto limitu Google nezapočítával vaše vytvořené dokumenty uložené na Google Disku. Pro většinu uživatelů tak téměř neexistoval žádný limit úložiště, který by je omezoval.

Veškeré vaše nově vytvořené Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Kresby a formuláře se začnou počítat do limitu úložiště počínaje 1. červnem 2021. Důležité je, že do limitu se nezapočítávají soubory vytvořené před tímto datem. Mimo limit hlavního Google úložiště také zůstanou aplikace Keep a Sites. Pokud vám už nebude základní prostor stačit, tak v rámci Google One lze mít 100GB už od 60Kč měsíčně.

Komu může Google smazat data?

Pokud nejste se svým Google účtem aktivní víc než 24 měsíců , tak Google může přistoupit ke smazání vašich dat.

, tak Google může přistoupit ke smazání vašich dat. Pokud přesahujete limit úložiště Google po 24 měsíců, tak firma může přistoupit ke smazání vašich dat na Gmailu, Disku nebo ve Fotkách.

Google zdůrazňuje, že uživatele několikrát upozorní, než se případně pokusí smazat data. Každý uživatel bude tedy mít mnoho času reagovat. Notifikace uživatelé obdrží nejméně tři měsíce dopředu, a to jak prostřednictvím aplikace, tak formou emailu. Pokud pravidelně používáte služby Gmail, Disk nebo Fotky na počítači nebo telefonu, tak se není čeho obávat.

Jak vás ovlivní Googlem oznámené změny?

