Google pořádně vylepšil NotebookLM. Nyní je chytřejší a zvládne vytvářet soubory ke stažení Hlavní stránka Zprávičky Google přepnul NotebookLM na model Gemini 3.5 a agentní prostředí Antigravity a přidal lepší náhled do uvažování modelu Každý notebook nově dostává zabezpečený cloudový počítač, který umí psát a spouštět kód, a více než 100 softwarových dovedností Nástroj teď tvoří ke stažení PDF reporty, tabulky Excelu, prezentace PowerPointu, grafy i obrázky, zatím však jen pro placené tarify Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 NotebookLM začínal před třemi lety jako experiment z dílny Google Labs a velkou část své popularity získal díky funkci audio přehledů, která z nahraných dokumentů udělá podcastovou debatu dvou hlasů. Nejnovější aktualizace ale ukazuje, kam ho chce Google posunout: z chatbota odpovídajícího na dotazy ohledně nahraných souborů dělá asistenta, který si umí sám psát kód, hledat podklady na webu a vyrobit hotový dokument. Nový model a vlastní cloudový počítač Tvorba PDF, Excelu i prezentací Výzkum jde rozjet i bez vlastních podkladů Zatím jen pro placené tarify Nový model a vlastní cloudový počítač Chat v NotebookLM nově běží na modelu Gemini 3.5 a na agentním vývojovém prostředí Antigravity. Vedle přesnějších odpovědí má aktualizace přinést i lepší vhled do toho, jak model k výsledku dochází. Kroky uvažování se zobrazují přímo v chatu, což je reakce na opakovanou poptávku uživatelů po větší průhlednosti. Zásadnější změnou je ale zabezpečený cloudový počítač, který teď dostává každý notebook. NotebookLM díky němu dovede napsat a spustit kód, zpracovat data a sáhnout si na náročnější analýzy, na které dřív jazykový model sám nestačil. Součástí je přes 100 připravených softwarových dovedností, jež rozšiřují, co všechno se s nahranými zdroji dá udělat. Google se chlubí i čísly z vlastního srovnání se starší verzí. Podle výrobce dosáhl vylepšený NotebookLM průměrné úspěšnosti přes 65 % napříč pěti hlavními hodnoticími kritérii, tedy o 15 procentních bodů nad hranicí shody. U analýzy rozsáhlých dokumentů uvádí 69,9 % a u pokročilého vyhledávání zdrojů na webu dokonce 78,2 %. Jde o interní testy Googlu, takže je berme s patřičnou rezervou. Tvorba PDF, Excelu i prezentací Druhou velkou novinkou je rozšíření výstupů. NotebookLM teď poskládá z vašich zdrojů hotový soubor a ten si rovnou stáhnete z panelu Studio. Zadat lze i konkrétní instrukce, třeba PDF report s grafy a tabulkami nebo podrobnou rozpočtovou tabulku. Pokud výsledek nesedí, jde ho po vygenerování dál upravovat. Mezi nové formáty patří: Grafy a vizualizace dat (png, svg) Dokumenty (PDF, docx, markdown, textové soubory) Obrázky generované modelem Nano Banana (png, jpg, gif) Strukturovaná data (csv, json) Tabulky Microsoft Excel (xlsx) Prezentace Microsoft PowerPoint (pptx) Google slibuje, že další formáty přidá později. Z poznámkového nástroje se tak stává něco bližšího pracovnímu pomocníkovi, který zvládne dotáhnout výstup až do podoby, jakou normálně skládáte ručně v Office. Výzkum jde rozjet i bez vlastních podkladů Dosud platilo, že NotebookLM dával smysl hlavně tehdy, když jste přišli s vlastními zdroji a jasnou představou. To se mění. Začít teď můžete jen s volnými nápady a otázkami a nástroj vás v chatu provede sestavením vlastní knihovny zdrojů. Umí najít související díla, dohledat primární prameny v jiných jazycích a prohledat web přes Vyhledávač Google, aby do notebooku přidal kvalitní podklady. Google se opět chlubí rychlostí prohlížeče Chrome. Překonal další rekordy a vede nad konkurencí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kontrolu nad tím, co se do notebooku dostane, podle Googlu drží dál uživatel a všechny zdroje zůstávají jasně označené. To je důležité, protože celé kouzlo NotebookLM stálo na tom, že odpovědi vychází z materiálů, kterým věříte, ne z náhodného obsahu internetu. Zatím jen pro placené tarify Aktualizace se rozjíždí globálně od 8. června na webu, ale ne pro každého. Dostanou ji předplatitelé Google AI Ultra a firemní zákazníci Workspace s přístupem AI Ultra Access a AI Expanded Access. Širší nasazení Google chystá až později, konkrétní termín ani podmínky pro běžné a bezplatné účty zatím neuvedl. Velká část lidí, kteří NotebookLM používají na učení nebo poznámky, si na novinky nějakou dobu počká. Používáte NotebookLM, nebo dáváte přednost jinému AI nástroji na výzkum? Zdroje: Google, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024