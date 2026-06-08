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Google se opět chlubí rychlostí prohlížeče Chrome. Překonal další rekordy a vede nad konkurencí

  • Google vylepšil skóre Chromu v testu JetStream 3 o 10 % na rekordních 469 bodů
  • Ve Speedometeru 3.1 si prohlížeč polepšil o 5 % a se 61 body vede mezi všemi prohlížeči
  • Zrychlení stojí na optimalizacích JavaScriptu, WebAssembly a vykreslovacího jádra Blink

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.6.2026 10:00
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google chrome logo na pozadi se svetelnymi carami

Google bere rychlost Chromu jako jednu ze svých priorit a pravidelně se chlubí, o kolik zase prohlížeč zrychlil. Nejnovější bilance mluví o dvou rekordech naráz. V testech Speedometer 3.1 a JetStream 3 prý Chrome překonal nejen sám sebe, ale i veškerou konkurenci.

Dva rekordy a tři hlavní fronty

Od začátku roku stouplo skóre Chromu v benchmarku JetStream 3 o 10 % na rekordních 469 bodů. Ve Speedometeru 3.1 si prohlížeč za zhruba rok polepšil o 5 % a s hodnotou 61 bodů se podle Googlu drží na špici mezi všemi prohlížeči. Obě čísla padla na notebooku MacBook Pro s čipem M5.

Za zrychlením stojí práce na třech oblastech. Největší díl připadá na JavaScript, tedy jazyk, na kterém stojí drtivá většina interaktivních webů. Google zrychlil zpracování běžných operací a vyladil, kdy se má kód vůbec optimalizovat. Druhou oblastí je WebAssembly, kde se Chrome zlepšil hlavně u výpočetně náročných úloh typu umělé inteligence nebo kryptografie. Třetí frontou je vykreslovací jádro Blink, které má na starost samotné zobrazení stránky. Tady Google zrychlil načítání a zpracování textu i plynulost animací.

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V praxi to znamená svižnější načítání webů i složitějších webových aplikací. Jestli rozdíl poznáte na první pohled, je otázka, benchmarková čísla ale Google tlačí setrvale nahoru.

Přijde vám Chrome rychlý, nebo jste přešli ke konkurenci?

Zdroj: Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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