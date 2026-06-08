Google se opět chlubí rychlostí prohlížeče Chrome. Překonal další rekordy a vede nad konkurencí Hlavní stránka Zprávičky Google vylepšil skóre Chromu v testu JetStream 3 o 10 % na rekordních 469 bodů Ve Speedometeru 3.1 si prohlížeč polepšil o 5 % a se 61 body vede mezi všemi prohlížeči Zrychlení stojí na optimalizacích JavaScriptu, WebAssembly a vykreslovacího jádra Blink Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Google bere rychlost Chromu jako jednu ze svých priorit a pravidelně se chlubí, o kolik zase prohlížeč zrychlil. Nejnovější bilance mluví o dvou rekordech naráz. V testech Speedometer 3.1 a JetStream 3 prý Chrome překonal nejen sám sebe, ale i veškerou konkurenci. Dva rekordy a tři hlavní fronty Od začátku roku stouplo skóre Chromu v benchmarku JetStream 3 o 10 % na rekordních 469 bodů. Ve Speedometeru 3.1 si prohlížeč za zhruba rok polepšil o 5 % a s hodnotou 61 bodů se podle Googlu drží na špici mezi všemi prohlížeči. Obě čísla padla na notebooku MacBook Pro s čipem M5. Za zrychlením stojí práce na třech oblastech. Největší díl připadá na JavaScript, tedy jazyk, na kterém stojí drtivá většina interaktivních webů. Google zrychlil zpracování běžných operací a vyladil, kdy se má kód vůbec optimalizovat. Druhou oblastí je WebAssembly, kde se Chrome zlepšil hlavně u výpočetně náročných úloh typu umělé inteligence nebo kryptografie. Třetí frontou je vykreslovací jádro Blink, které má na starost samotné zobrazení stránky. Tady Google zrychlil načítání a zpracování textu i plynulost animací. Google spustil jednu z dosud nejzajímavějších aplikací. Dreambeans vám chce tvořit příběhy na míru Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky V praxi to znamená svižnější načítání webů i složitějších webových aplikací. Jestli rozdíl poznáte na první pohled, je otázka, benchmarková čísla ale Google tlačí setrvale nahoru. Přijde vám Chrome rychlý, nebo jste přešli ke konkurenci? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Google Prohlížeč Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024