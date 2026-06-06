Google spustil jednu z dosud nejzajímavějších aplikací. Dreambeans vám chce tvořit příběhy na míru Hlavní stránka Zprávičky Google Labs spustil experimentální aplikaci Dreambeans pro Android a iOS, která z vašich dat tvoří personalizované denní příběhy. Aplikace propojuje informace z Gmailu, Kalendáře, Fotek, YouTube a historie vyhledávání pomocí systému Personal Intelligence. Dreambeans je zatím dostupná jen předplatitelům Google AI Ultra v USA starším 18 let, ostatní se mohou zapsat na čekací listinu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Technologické firmy roky brousily nekonečné feedy tak, aby vás u obrazovky udržely co nejdéle. Část z nich teď zkouší prodávat pravý opak. Do téhle vlny zapadá i Google Labs s novou aplikací Dreambeans, která vám místo bezbřehého scrollování chce každé ráno naservírovat jen hrstku personalizovaných příběhů poskládaných z vašich vlastních dat. Váš den jako sbírka ilustrovaných příběhů Konečná dávka místo nekonečného scrollování Proč zrovna „Dreambeans"? Soukromí a dostupnost Váš den jako sbírka ilustrovaných příběhů Dreambeans staví na systému Personal Intelligence, který Google používá také v aplikaci Gemini a v režimu AI Mode. S vaším svolením aplikace propojí data z Gmailu, Kalendáře, Fotek, YouTube a historie vyhledávání a poskládá z nich kolekci jakýchsi příběhů s ilustrací. Podle Googlu může jít o tipy na místa k návštěvě, témata k prozkoumání, blížící se cesty nebo události, na které byste neměli zapomenout. Produktová manažerka Gozde Oznur uvádí konkrétní příklad: poté, co jí do Gmailu dorazilo potvrzení o doručení pamlsků pro štěně, nabídla jí aplikace tipy na výcvik. Z připomínky v Kalendáři o návštěvě kamarádky pak vygenerovala doporučení restaurací v okolí, kam je možné vzít psa. Každý příběh navíc doprovází jedinečná ilustrace, kterou vytváří model Nano Banana 2 a která má odrážet lidi a místa, jež nejčastěji navštěvujete. Když vás některý příběh zaujme, můžete se do něj klepnutím ponořit hlouběji. Dreambeans v tu chvíli sahá i po informacích z webu, takže vás dokáže nasměrovat třeba k nejbližšímu psímu parku nebo na kurz výcviku. Oblíbené položky si lze uložit do knihovny a kdykoliv se k nim vrátit. Aplikace zároveň nabízí ladění doporučení: pokud něco netrefí nebo naopak vynechá nový koníček, můžete jí dát zpětnou vazbu a další sbírka by se tomu měla přizpůsobit. Konečná dávka místo nekonečného scrollování Hlavní myšlenkou Dreambeans je jít proti takzvanému doomscrollingu. Aplikace proto nepřináší nekonečný proud obsahu, ale omezený počet příběhů denně, podle Googlu zpravidla 10 až 14. Cílem je dát vám ráno pár nápadů a pak vás pustit ven, abyste si žili svůj život. Stejnou skupinu uživatelů unavených závislostí na telefonu se ostatně snaží oslovit i další firmy a startupy. Proč zrovna „Dreambeans“? Neobvyklý název má svoji logiku. Část dream (sen) odkazuje na to, že aplikace pracuje přes noc, zatímco spíte, a probírá se obsahem napříč propojenými službami. Část beans (zrna) zase naráží na ranní kávu: systém vše přes noc zpracuje a po probuzení vám naservíruje koncentrovanou dávku inspirace, podobně jako čerstvě umletá kávová zrna. Na první sbírku příběhů si po nastavení počkáte zhruba den, poté přibývají denně. Disk Google přidává geniální funkci pro ty, kdo mají nepořádek v souborech. S jejich uspořádáním pomůže AI Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Soukromí a dostupnost Vzhledem k tomu, jak hluboko aplikace sahá do osobních dat, klade Google důraz na kontrolu uživatele. Dreambeans podle něj nefunguje na principu „všechno, nebo nic“: v nastavení si vyberete, které služby smí synchronizovat, fungovat ale musí alespoň jedna. K propojení zájemce vybízí všechny, protože tak prý aplikace funguje nejlépe. Volby učiněné v Dreambeans navíc nemají ovlivnit nastavení Personal Intelligence v ostatních produktech, jako jsou aplikace Gemini nebo AI Mode. Přístup ke svým příběhům máte mít jen vy a data lze kdykoliv smazat. Aby vás aplikace zvládla zachytit i s blízkými, vyžaduje zapnuté seskupování obličejů ve Fotkách Google. Dostupnost je zatím největším omezením. Dreambeans se začala šířit pro vybrané předplatitele tarifu Google AI Ultra starší 18 let, a to pouze ve Spojených státech, na Androidu i iOS. Ostatní zájemci s osobním účtem Google se mohou přihlásit na čekací listinu. Jde navíc o experiment z dílny Google Labs, který má za sebou řadu projektů, jež skončily dříve, než se stačily rozšířit. Pustili byste aplikaci jako Dreambeans do svých dat výměnou za denní dávku inspirace? Zdroje: Google, 9to5Google, TechCrunch O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024