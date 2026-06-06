Disk Google přidává geniální funkci pro ty, kdo mají nepořádek v souborech. S jejich uspořádáním pomůže AI Hlavní stránka Zprávičky Disk Google s pomocí Gemini sám navrhne, kam přesunout neuspořádané soubory ve vašem úložišti. Funkci spustíte tlačítkem Suggest File Moves, samotný přesun ale vždy odsouhlasíte ručně. Novinka funguje zatím jen ve webové verzi Disku a pouze v angličtině. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 10:00 2 komentáře 2 Disk Google se u spousty lidí časem promění v digitální skládku (vím, o čem mluvím). Soubor si tam odložíte s tím, že ho do patřičné složky zařadíte někdy „potom“, jenže ten okamžik nikdy nepřijde a po pár měsících na vás z hlavní obrazovky kouká hromada nezařazených dokumentů. Google teď tuhle otravnou práci přebere za vás. Pomocník Gemini projde vaše úložiště a sám navrhne, kam jednotlivé soubory patří. Funkce s názvem Organize My Files právě opustila betu a stává se dostupnou pro běžné uživatele. Jak Gemini úklid zvládne K dispozici hned a celosvětově, ale jen v angličtině Jak Gemini úklid zvládne V Disku se funkce objeví jako tlačítko Suggest File Moves, a to v sekci Můj disk a v nadřazených složkách. Po klepnutí Gemini projde názvy i obsah souborů, vaše dosavadní rozdělení do složek a obecné zásady organizace a z toho sestaví návrh úklidu. Návrhy rozdělí do dvou skupin. První přesune volně ležící soubory do složek, které už máte vytvořené. Druhá seskupí související dokumenty a navrhne pro ně zcela novou složku i s pojmenováním. Nic se přitom nestane bez vašeho svolení. Každý návrh si projdete v přehledu, kde můžete soubory zobrazit přes náhledové kartičky, jednotlivé položky odškrtnout nebo navrhované složky přejmenovat přímo na místě. Teprve když výběr potvrdíte, Gemini soubory hromadně přesune a upozorní vás na případné změny v oprávněních. Roztřídit umí PDF, dokumenty, tabulky a prezentace Google, soubory z Microsoft Office, obrázky i videa s přepisem, poradí si také se zástupci. U všech souborů ovšem musíte mít editorská práva. K dispozici hned a celosvětově, ale jen v angličtině Podle Googlu je funkce k dispozici už nyní, k uživatelům se však bude dostávat postupně v řádu týdnů přes kanály. Podmínkou je zapnutý Gemini for Workspace v Disku a aktivní chytré funkce Workspace. Z placených tarifů ji dostanou firemní plány Business Standard a Plus a Enterprise Standard a Plus, ze spotřebitelských Google AI Pro a Ultra, ve školství pak Google AI Pro for Education. Skener dokumentů v Disku Google dostává dosud největší aktualizaci! Práci vám usnadní hned několik funkcí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Problém může být v dostupnosti. Ačkoliv novinka poběží celosvětově, zatím ji najdete pouze ve webové verzi Disku a fungovat má jen v angličtině. Nechali byste Gemini, ať vám udělá pořádek na Disku? Zdroje: Google (1, 2), Chrome Unboxed, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář AI Disk Google Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025