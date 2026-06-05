Skener dokumentů v Disku Google dostává dosud největší aktualizaci! Práci vám usnadní hned několik funkcí Hlavní stránka Zprávičky Skener v Disku Google pro Android dostává režim Smart Batch Scanning pro plynulé skenování více stránek najednou Funkce Auto-Best Frame nahradí rozmazaný snímek ostřejším záběrem a Duplicate Detection přeskočí stránku, kterou jste už sejmuli Veškeré zpracování běží přímo v telefonu, novinka ale funguje pouze na zařízeních s alespoň 8 GB RAM Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Už jste někdy zkoušeli skenovat papíry mobilem? Pokud doma nemáte tiskárnu se skenerem, jde o skvělou věc, ale v principu je i přesto neskutečně otravná. Zaostříte na jednu stránku, pak na druhou, část snímků vyjde rozmazaná a výsledek stejně musíte ručně roztřídit. Přesně tyhle drobnosti teď chce Google odstranit. Skener zabudovaný do aplikace Disk Google pro Android dostává dosud největší update, který z vašeho mobilu udělá rychlou skenovací stanici. Příchod novinky potvrdil Sameer Samat, prezident divize Android Ecosystem, a to formou krátkého videa na síti X. Skenujete plynule, telefon se postará o ostrost Hlavní novinkou je režim Smart Batch Scanning. Místo focení stránku po stránce telefonem jednoduše přejíždíte nad rozloženými dokumenty, jako byste natáčeli video. Náhledy jednotlivých listů se okamžitě objevují ve spodní části obrazovky a systém je sám rozdělí do samostatných dokumentů. U delších smluv nebo hromady účtenek tak ušetříte spoustu času. Scanning documents from a phone is a pain! Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now. 📄 Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.🚫 Duplicate Detection: Hovering… pic.twitter.com/Uqh2Zf2NMY— Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026 O kvalitu výsledku se starají dvě další funkce. Auto-Best Frame rozpozná rozmazaný snímek a automaticky jej vymění za nejostřejší dostupný záběr, takže nemusíte stránku skenovat znovu kvůli třesoucí se ruce. Duplicate Detection zase pozná list, který jste už sejmuli, a přeskočí jej, abyste neskončili s několika kopiemi té samé stránky. Změny se dotkly i vzhledu. Hledáček nově využívá designový jazyk Material 3 Expressive a zmizela stará ikona kádinky v pravém horním rohu, takže je rozhraní čistší. Pokud je vám automatické snímání nepříjemné, tlačítkem pauzy ho vypnete, a přes systémový výběr souborů přidáte i fotky, které jste pořídili dříve. Vše běží přímo v telefonu. A v tom je i háček Celý skener pohání služby Google Play, díky čemuž novinky nenajdete jen v Disku, ale i v aplikaci Soubory Google (Files by Google). Podle Googlu probíhá veškeré zpracování přímo v zařízení, z čehož mají plynout tři výhody: rychlá odezva nezávislá na připojení, funkčnost offline a vyšší soukromí, protože dokumenty během skenování neopouští telefon. Část uživatelů měla tyto funkce k dispozici už několik měsíců v betě. Právě výpočty na zařízení mají na svědomí jediné omezení. Skener v této podobě běží pouze na telefonech s alespoň 8 GB RAM, takže majitelé levnějších a starších modelů mají smůlu. Využili byste dávkové skenování dokumentů ve svém telefonu? Zdroje: @ssamat/X, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android Android aplikace Disk Google Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024