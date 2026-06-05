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Skener dokumentů v Disku Google dostává dosud největší aktualizaci! Práci vám usnadní hned několik funkcí

  • Skener v Disku Google pro Android dostává režim Smart Batch Scanning pro plynulé skenování více stránek najednou
  • Funkce Auto-Best Frame nahradí rozmazaný snímek ostřejším záběrem a Duplicate Detection přeskočí stránku, kterou jste už sejmuli
  • Veškeré zpracování běží přímo v telefonu, novinka ale funguje pouze na zařízeních s alespoň 8 GB RAM

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.6.2026 12:00
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skenovani dokumentu telefonem ai ilustrace s maskotem androidu

Už jste někdy zkoušeli skenovat papíry mobilem? Pokud doma nemáte tiskárnu se skenerem, jde o skvělou věc, ale v principu je i přesto neskutečně otravná. Zaostříte na jednu stránku, pak na druhou, část snímků vyjde rozmazaná a výsledek stejně musíte ručně roztřídit. Přesně tyhle drobnosti teď chce Google odstranit. Skener zabudovaný do aplikace Disk Google pro Android dostává dosud největší update, který z vašeho mobilu udělá rychlou skenovací stanici. Příchod novinky potvrdil Sameer Samat, prezident divize Android Ecosystem, a to formou krátkého videa na síti X.

Skenujete plynule, telefon se postará o ostrost

Hlavní novinkou je režim Smart Batch Scanning. Místo focení stránku po stránce telefonem jednoduše přejíždíte nad rozloženými dokumenty, jako byste natáčeli video. Náhledy jednotlivých listů se okamžitě objevují ve spodní části obrazovky a systém je sám rozdělí do samostatných dokumentů. U delších smluv nebo hromady účtenek tak ušetříte spoustu času.

O kvalitu výsledku se starají dvě další funkce. Auto-Best Frame rozpozná rozmazaný snímek a automaticky jej vymění za nejostřejší dostupný záběr, takže nemusíte stránku skenovat znovu kvůli třesoucí se ruce. Duplicate Detection zase pozná list, který jste už sejmuli, a přeskočí jej, abyste neskončili s několika kopiemi té samé stránky.

Změny se dotkly i vzhledu. Hledáček nově využívá designový jazyk Material 3 Expressive a zmizela stará ikona kádinky v pravém horním rohu, takže je rozhraní čistší. Pokud je vám automatické snímání nepříjemné, tlačítkem pauzy ho vypnete, a přes systémový výběr souborů přidáte i fotky, které jste pořídili dříve.

Vše běží přímo v telefonu. A v tom je i háček

Celý skener pohání služby Google Play, díky čemuž novinky nenajdete jen v Disku, ale i v aplikaci Soubory Google (Files by Google). Podle Googlu probíhá veškeré zpracování přímo v zařízení, z čehož mají plynout tři výhody: rychlá odezva nezávislá na připojení, funkčnost offline a vyšší soukromí, protože dokumenty během skenování neopouští telefon. Část uživatelů měla tyto funkce k dispozici už několik měsíců v betě.

Právě výpočty na zařízení mají na svědomí jediné omezení. Skener v této podobě běží pouze na telefonech s alespoň 8 GB RAM, takže majitelé levnějších a starších modelů mají smůlu.

Využili byste dávkové skenování dokumentů ve svém telefonu?

Zdroje: @ssamat/X, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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