Rychlý a precizní. Google představuje generátor obrázků Nano Banana 2, tohle všechno přináší

Google představil nový model Nano Banana 2, který kombinuje kvalitu Pro verze s rychlostí Flash Model umí generovat čitelný text v obrázcích a udržet konzistentní vzhled postav napříč více snímky Nano Banana 2 je dostupný v aplikaci Gemini, vyhledávači Google i službě Flow

Publikováno: 26.2.2026 22:00

Generování obrázků pomocí umělé inteligence se za poslední rok stalo běžnou součástí mnoha aplikací, ale kvalitní výsledky dosud vyžadovaly buď chvilku trpělivosti, nebo prémiové předplatné. Google se nyní pokouší tyto kompromisy odstranit. Firma včera oznámila model Nano Banana 2, který oficiálně nese označení Gemini 3.1 Flash Image a má přinést to nejlepší z obou světů – kvalitu dražší Pro verze při rychlosti modelu Flash.

Text v obrázcích konečně funguje

Jedním z největších problémů generativních modelů bylo dosud vykreslování textu. Nápisy na cedulích, popisky v infografikách nebo text na přáních často vypadaly jako náhodná změť písmen. Nano Banana 2 tento nedostatek řeší – dokáže generovat čitelný a přesný text, což otevírá dveře praktickému využití pro tvorbu marketingových materiálů, pozvánek nebo vizuálních poznámek.

Model navíc zvládá překlad a lokalizaci textu přímo v obrázku. Pokud tedy potřebujete ceduli v angličtině převést do češtiny, nemusíte obrázek přegenerovat od začátku. Stačí zadat instrukci a model text nahradí.

Postavy si zachovají tvář

Další novinkou je takzvaná subject consistency, tedy schopnost udržet konzistentní vzhled postav a objektů napříč více obrázky. Nano Banana 2 si poradí až s pěti postavami a čtrnácti objekty v rámci jednoho pracovního postupu. To ocení zejména ti, kdo chtějí vytvářet komiksy, storyboardy nebo sérii ilustrací s opakujícími se postavami.

Dosud bylo nutné při každém novém obrázku doufat, že model postavu vykreslí podobně jako předtím. Nyní by měl výsledek odpovídat původnímu zadání mnohem spolehlivěji.

Od poznámek k infografikám

Nano Banana 2 čerpá ze znalostní báze Gemini a dokáže využívat i aktuální informace z webového vyhledávání. V praxi to znamená, že model lépe rozumí reálnému světu – ví, jak vypadají konkrétní místa, produkty nebo osobnosti, a dokáže tyto znalosti promítnout do generovaných obrázků.

Google má novou AI pro ty nejsložitější úlohy. Vyniká v logickém uvažování

Google zvýrazňuje možnost převádět poznámky na diagramy nebo vytvářet datové vizualizace. Místo zdlouhavého skládání infografiky v grafickém editoru stačí popsat, co má obrázek obsahovat, a model se postará o zbytek.

Rozlišení až 4K

Co se týče technických parametrů, Nano Banana 2 podporuje rozlišení od 512 pixelů až po 4K a nabízí různé poměry stran. Můžete tedy generovat jak vertikální obrázky pro sociální sítě, tak širokoúhlé záběry pro prezentace nebo webové bannery.

Google také zmiňuje vylepšenou vizuální kvalitu – sytější barvy, realističtější textury a ostřejší detaily. Oproti původnímu modelu Nano Banana by měly výsledky působit přirozeněji.

Kde Nano Banana 2 najdete

Nový model se postupně rozšiřuje do různých produktů Googlu. V aplikaci Gemini nahrazuje dosavadní Nano Banana Pro u modelů Fast, Thinking a Pro. Předplatitelé Google AI Pro a Ultra si mohou Pro verzi nadále vyvolat přes nabídku u vygenerovaného obrázku.

Nano Banana 2 je dostupný také ve vyhledávači Google – konkrétně v AI režimu a v Google Lens. Podporu získalo 141 nových zemí a osm dalších jazyků. Model najdete i ve službě Flow, kde funguje jako výchozí generátor obrázků bez spotřeby kreditů.

Pro vývojáře je k dispozici v AI Studiu a přes Gemini API. Google zároveň zdůrazňuje, že všechny generované obrázky obsahují vodoznak SynthID a metadata C2PA, které umožňují ověřit, že byl obrázek vytvořen umělou inteligencí.

Zdroj: Google