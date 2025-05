Tohle chybělo: Google Keep vám konečně umožní formátovat text na webu!

Webová verze populární aplikace Google Keep, která pomáhá vytvářet poznámky a použili jsme ji pravděpodobně všichni alespoň jednou, konečně získá podporu pro bohatší formátování textu. Pokud jste tedy dosud psali delší poznámky na počítači, zřejmě vám chyběla možnost zvýraznit nadpis, podtrhnout slovo nebo jen rychle odlišit důležité části. To se teď mění.

Ve spodním levém rohu editoru poznámky přibude nové tlačítko s ikonou písmena A, které otevře panel s několika možnostmi:

H1 a H2 (zvětšení písma) pro nadpisy

a (zvětšení písma) pro nadpisy Aa pro běžný text

pro běžný text tlačítka pro tučný text (B), kurzívu (I), podržení ( U ) nebo odstranění formátování

Samotný Google pak přibližuje, jak bude formátování vypadat v praxi:

Google už podobnou funkcionalitu přidal na Android loni v říjnu, ale webová a mobilní verze se zatím nesynchronizovaly; formátování z mobilu se v prohlížeči nezobrazovalo správně. V dnešním oznámení o tom bohužel Google nic konkrétního neříká, ale lze doufat, že se s touto změnou zlepší i synchronizace mezi platformami.

Dorazí formátování v Google Keep ke všem?

Novinka přináší dobré zprávy i v tom smyslu, že bude dostupná pro všechny uživatele Google účtů – jak Workspace, tak osobních. V době psaní článku zatím není aktivní na všech účtech, ale podle Googlu má být plně nasazena během následujících týdnů.

Je zároveň vítané, že Google Keep poslední dobou dostává od vývojářů hodně pozornosti. Tato změna totiž přichází nedlouho po tom, co aplikace dostala widget na bázi Material You, který si právem zaslouží.

Google Keep - Notes and lists Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Jedná se tedy o další zlepšení, které posouvá Keep zase o kousek blíž k tomu, co od jednoduchého zápisníku očekáváme. To se může hodit především těm z nás, kteří si potrpí na přehledné struktuře zapisovaných poznámek, která se bez formátování jen sotva obejde.

Preferujete mít možnost formátování svých poznámek?

Zdroj: 9to5Google, Google Blog