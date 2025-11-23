Google Gemini vám nově zkontroluje, zda byl obrázek vytvořen umělou inteligencí. Jak to funguje? Hlavní stránka Zprávičky Google přidává do aplikace Gemini možnost ověřit, zda byl obrázek vytvořen pomocí Google AI Funkce využívá technologii SynthID, která do obrázků vkládá neviditelný digitální vodoznak Novinka přichází společně s uvedením modelu Nano Banana Pro pro generování obrázků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google představil praktickou novinku pro aplikaci Gemini, která uživatelům umožní jednoduše ověřit, zda konkrétní obrázek vznikl pomocí umělé inteligence od Googlu. Funkce využívá technologii SynthID, která do AI generovaného obsahu vkládá nepostřehnutelné digitální vodoznaky. Tento kontrolní mechanismus Google zpřístupnil uživatelům spolu s pokročilým modelem pro generování obrázků Nano Banana Pro. Jak ověření funguje v praxi Postup kontroly je překvapivě jednoduchý. Podle blogového příspěvku Googlu stačí nahrát podezřelý obrázek přímo do aplikace Gemini a položit otázku typu „Byl tento obrázek vytvořen pomocí Google AI?“ nebo „Je tohle AI generovaný obrázek?“. Gemini následně automaticky zkontroluje přítomnost SynthID vodoznaku a využije své schopnosti k poskytnutí kontextu o původu daného obsahu. Na Workspace účtech funkce patrně ještě není k dispozici. Když jsem ji pro účely tohoto článku chtěl otestovat já, vložil jsem do Gemini náhledový obrázek k mému textu o Nano Banana Pro, který jsem nechal vygenerovat právě tímto modelem. AI asistent sice v odpovědi na moji otázku došel k tomu, že byl obrázek vytvořen umělou inteligencí, ale na SynthID se vůbec neodvolával. Argumentoval pouze tím, co na obrázku viděl – tedy že umístění banánu pod mikroskop nedává z vědeckého hlediska smysl a že text v pozadí je deformovaný, nečitelný nebo vymyšlený. Technologie SynthID v číslech Google představil technologii SynthID již v roce 2023 a od té doby pomocí ní označil přes 20 miliard kusů AI generovaného obsahu. Systém funguje na principu vkládání nepostřehnutelných signálů přímo do struktury obrázku, které neovlivňují jeho vizuální kvalitu, ale umožňují spolehlivou identifikaci. Paralelně s technologií SynthID zavádí Google také podporu standardu C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Obrázky generované modelem Nano Banana Pro v aplikaci Gemini, Vertex AI a Google Ads budou obsahovat C2PA metadata, která poskytují další vrstvu transparentnosti o způsobu jejich vytvoření. Rozšíření na další formáty Google neplánuje zůstat pouze u obrázků. Společnost brzy rozšíří ověřování SynthID také na video a audio formáty. Funkce se postupně objeví i na dalších platformách, včetně vyhledávání Google Search. V budoucnu bude systém schopný ověřovat také obsah vytvořený mimo ekosystém Googlu díky podpoře standardu C2PA. Nejlepší umělá inteligence zadarmo: Do aplikace Gemini dorazil nejpokročilejší model Gemini 3 Pro Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Tato iniciativa představuje důležitý krok v boji proti dezinformacím a falešnému obsahu generovanému umělou inteligencí. Google tak dává uživatelům konkrétní nástroj pro ověřování autenticity vizuálního obsahu, se kterým se denně setkávají na internetu. Využijete možnost ověřovat původ obrázků přímo v aplikaci Gemini? Zdroje: Google (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini generování obrázků Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.