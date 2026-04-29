Gemini už nebude čekat na zadání. S touhle funkcí vám bude pomáhat, i když jej sami nepoprosíte

Adam Kurfürst Publikováno: 29.4.2026 08:00

Umělá inteligence v telefonech postupně mění svou roli. Z nástroje, na který se obracíme s konkrétními dotazy, se pomalu stává tichý společník, který předpovídá, co zrovna v daný moment budeme potřebovat, a nabízí řešení. Přesně tímto směrem zjevně míří i Google, který v aplikaci Gemini připravuje funkci s názvem Proactive Assistance. Tu v aktuální verzi aplikace Google (17.18.22.sa.arm64) odhalil server Android Authority.

Princip Proactive Assistance je jednoduchý. Místo aby Gemini čekalo na váš dotaz, bude průběžně sledovat tři zdroje informací: obsah aktuálně zobrazený na obrazovce, příchozí notifikace a data z aplikací, kterým k tomu sami dáte svolení. Na základě těchto vstupů bude nabízet kontextové návrhy, připomínky a rychlé akce v okamžiku, kdy by se vám mohly hodit. V praxi si pod tím lze představit třeba upozornění na blížící se schůzku s návrhem, kdy je čas vyrazit, automaticky vytvořenou událost v kalendáři ze zprávy od kolegy, nebo nabídku odpovědi na e-mail v momentě, kdy si jej otevřete. Funkce tak v lecčem připomíná dnes již nedostupnou službu Google Now, jen je postavená na podstatně vyspělejších jazykových modelech.

Funkci najdete v nastavení Gemini, kde ji bude možné jedním přepínačem zapnout či vypnout. V sekci Connected apps si pak určíte, ze kterých aplikací bude moct Gemini čerpat. V tuto chvíli jsou v testovací verzi podporovány pouze Kontakty a Zprávy. Další služby jako Gmail a Kalendář spadají pod širší soubor Personal Intelligence, který Google v Gemini spustil dříve letos. Do Česka však ještě nedorazil.

Klíčový bod, který bude pro řadu uživatelů rozhodující, se týká soukromí. Google v popisu funkce uvádí, že veškerá data se zpracovávají přímo v zařízení v soukromém šifrovaném prostředí. Tyto informace se podle něj nepoužívají k trénování modelů ani k manuální kontrole ze strany lidských hodnotitelů.

Konkrétní termín spuštění zatím Google neoznámil. Vzhledem k tomu, jak rozpracovaně Proactive Assistance v aktuální verzi aplikace působí, by se však veřejného uvedení mohli uživatelé dočkat poměrně brzy. Jak je u podobných úniků zvykem, ne vždy se ovšem testovaná funkce dostane do finální verze v té podobě, v jaké byla objevena.

Zdroj: Android Authority