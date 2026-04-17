Gemini už nepotřebuje vaše prompty: AI si prohlédne vaše fotky a udělá z vás hvězdu

Adam Kurfürst Publikováno: 17.4.2026 22:00

Generování obrázků dnes patří k nejpopulárnějším způsobům, jak lidé nechávají AI asistenty zasahovat do svého tvůrčího života. Háček bývá v tom, že pokud chcete na výsledku opravdu sebe nebo někoho blízkého, obvykle se neobejdete bez detailního promptu a ručního nahrávání referenční fotky. Google se to teď v aplikaci Gemini snaží radikálně zjednodušit – AI si potřebné podklady vytáhne přímo z vašich Fotek Google. Vaše rodina v hlavní roli a nemusíte hnout prstem Soukromí vyřešené, dostupnost zatím ne Vaše rodina v hlavní roli a nemusíte hnout prstem Nová funkce spadá pod zastřešující koncept Personal Intelligence, který Google v Gemini rozvíjí delší dobu (bohužel se ale stále nedostal do Evropy). Propojuje napojené Google služby s generativním modelem Nano Banana 2, aby aplikace rozuměla kontextu vašeho života. U obrázků to v praxi znamená, že stačí napsat jednoduchý prompt typu „vytvoř obrázek mě a mé rodiny při naší oblíbené aktivitě". Gemini si ve Fotkách Google najde vaše tváře podle již existujících štítků osob a zvířat a promítne je do výsledného obrazu. Podobně si můžete říct o portrét ve stylu akvarelu, uhlové kresby nebo olejomalby a Gemini ho vygeneruje s vámi v hlavní roli, aniž by bylo třeba cokoliv nahrávat. Pokud AI sáhne po špatné fotce nebo se výsledek mine účinkem, dá se přes tlačítko „+" ručně vybrat jiná reference, upřesnit, co bylo špatně, a nechat Gemini zkusit to znovu. Tlačítko Sources navíc prozradí, který konkrétní snímek z vaší knihovny model právě použil. Soukromí vyřešené, dostupnost zatím ne U tak citlivé funkce je pochopitelně první otázkou soukromí. Google v oznámení výslovně tvrdí, že své modely netrénuje přímo na vaší soukromé knihovně Fotek Google. Trénink probíhá pouze na omezených datech, jako jsou samotné prompty a odpovědi modelu. Propojení Google služeb s Gemini je zároveň volitelné a v nastavení ho lze kdykoliv vypnout – pro uživatele, kteří si nechtějí nechat AI prohrabovat galerii, jde tedy stále o volbu, nikoliv nutnost. Horší je to s dostupností. Novinka se během následujících dní postupně rozjíždí pouze u platících předplatitelů tarifů Google AI Plus, Pro a Ultra v USA. Google slibuje její rozšíření na Gemini v Chrome na desktopech a pozdější uvedení pro další uživatele, konkrétní časový plán pro Evropu či konkrétně Česko ale nezveřejnil. Pravděpodobně sem ale nezamíří do doby, než k nám firma rozšíří Personal Intelligence, což může ještě chvíli trvat. Nechali byste Gemini sahat pro inspiraci přímo do svých Fotek Google? Zdroj: Google