Rádi cestujete? AI asistent Google Gemini bude váš průvodce. Podívejte se, co se chystá

Google pracuje na integraci Map přímo do rozhraní asistenta Gemini Uživatelé budou moct připojit vybranou oblast mapy k dotazu a ptát se přirozeným jazykem Funkce zatím není dokončená, ale redakce Android Authority ji dokázala aktivovat Adam Kurfürst Publikováno: 21.2.2026 10:00 Představte si, že místo zdlouhavého hledání „kavárny poblíž Karlova mostu" jednoduše vyberete oblast na mapě a zeptáte se: „Kde se tu dá dobře najíst?" Přesně na tom Google aktuálně pracuje. Redakce serveru Android Authority v nejnovější verzi aplikace Google objevila připravovanou funkci, která propojí asistenta Gemini s Google Mapami. Výběr oblasti místo psaní adres Nová funkce přidá do Gemini možnost připojit k dotazu konkrétní výřez mapy. Po klepnutí na tlačítko „Mapy" v nabídce příloh se otevře celoobrazovkové mapové rozhraní, kde můžete zoomovat a posouvat se na požadované místo. Tlačítkem „Prozkoumat tuto oblast" pak vybranou oblast připojíte ke svému dotazu. K dispozici bude také možnost „Použít přesnou lokaci" pro využití vaší aktuální polohy. Gemini následně prostřednictvím rozšíření Google Maps vygeneruje odpověď na základě vybrané lokality. Konverzace místo filtrů Oproti klasickému vyhledávání v Mapách nabízí integrace s Gemini konverzační přístup. Nemusíte se omezovat na kategorie jako „restaurace" nebo „kavárny". Můžete se zeptat třeba na to, zda je daná lokalita bezpečná pro večerní procházku, jaké jsou v okolí ceny nájmů nebo kde najdete nejbližší lékárnu s nonstop provozem. Google Gemini nyní lépe spolupracuje s Kalendářem. Tahle vylepšení ocení každý aktivnější uživatel Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nový nástroj zatím není zcela funkční – při testování Gemini doporučovalo místa z celého města namísto vybrané oblasti. Google ale evidentně pracuje na finálním vyladění. Kdy se novinka dostane k uživatelům, zatím není jasné. Využili byste Gemini jako průvodce při cestování? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.