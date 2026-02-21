TOPlist

Rádi cestujete? AI asistent Google Gemini bude váš průvodce. Podívejte se, co se chystá

  • Google pracuje na integraci Map přímo do rozhraní asistenta Gemini
  • Uživatelé budou moct připojit vybranou oblast mapy k dotazu a ptát se přirozeným jazykem
  • Funkce zatím není dokončená, ale redakce Android Authority ji dokázala aktivovat

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.2.2026 10:00
google gemini logo na pozadi s mapou a zapichnutym cervenym spendlikem

Představte si, že místo zdlouhavého hledání „kavárny poblíž Karlova mostu“ jednoduše vyberete oblast na mapě a zeptáte se: „Kde se tu dá dobře najíst?“ Přesně na tom Google aktuálně pracuje. Redakce serveru Android Authority v nejnovější verzi aplikace Google objevila připravovanou funkci, která propojí asistenta Gemini s Google Mapami.

Výběr oblasti místo psaní adres

Nová funkce přidá do Gemini možnost připojit k dotazu konkrétní výřez mapy. Po klepnutí na tlačítko „Mapy“ v nabídce příloh se otevře celoobrazovkové mapové rozhraní, kde můžete zoomovat a posouvat se na požadované místo. Tlačítkem „Prozkoumat tuto oblast“ pak vybranou oblast připojíte ke svému dotazu.

google gemini vyber nastroju map
google gemini mapy pruvodce vyber mista na mape

K dispozici bude také možnost „Použít přesnou lokaci“ pro využití vaší aktuální polohy. Gemini následně prostřednictvím rozšíření Google Maps vygeneruje odpověď na základě vybrané lokality.

Konverzace místo filtrů

Oproti klasickému vyhledávání v Mapách nabízí integrace s Gemini konverzační přístup. Nemusíte se omezovat na kategorie jako „restaurace“ nebo „kavárny“. Můžete se zeptat třeba na to, zda je daná lokalita bezpečná pro večerní procházku, jaké jsou v okolí ceny nájmů nebo kde najdete nejbližší lékárnu s nonstop provozem.

google gemini barevne logo s kalendarem ai ilustrace
Google Gemini nyní lépe spolupracuje s Kalendářem. Tahle vylepšení ocení každý aktivnější uživatel Adam Kurfürst Zprávičky

Nový nástroj zatím není zcela funkční – při testování Gemini doporučovalo místa z celého města namísto vybrané oblasti. Google ale evidentně pracuje na finálním vyladění. Kdy se novinka dostane k uživatelům, zatím není jasné.

Využili byste Gemini jako průvodce při cestování?

Zdroj: Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

