Google Gemini nyní lépe spolupracuje s Kalendářem. Tahle vylepšení ocení každý aktivnější uživatel

Google Gemini nově umožňuje správu sekundárních a sdílených kalendářů Uživatelé mohou vyhledávat, vytvářet i upravovat události napříč všemi kalendáři Omezení zůstávají u přidávání účastníků a úprav místa či popisu událostí Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 20:00 Kdo používá Kalendář Google intenzivněji, ví, že jeden primární kalendář často nestačí. Ať už jde o sdílený rodinný kalendář, pracovní rozvrh nebo osobní projekty, dosud bylo nutné je spravovat ručně. Google nyní oznámil, že AI asistent Gemini konečně získává přístup ke všem vašim kalendářům, nejen k tomu hlavnímu. Co přesně Gemini nově umí Aktualizace přináší tři klíčové možnosti. Zaprvé, při dotazu na váš rozvrh Gemini automaticky prohledává všechny kalendáře včetně sdílených. Zadruhé, můžete asistenta požádat o vytvoření události přímo na konkrétním kalendáři – stačí specifikovat, kam má událost přidat. Zatřetí, Gemini dokáže upravovat a mazat události na jakémkoliv kalendáři, ke kterému máte oprávnění k úpravám. V praxi tak můžete zadat například „Co mám tento víkend v rodinném kalendáři?" nebo „Přesuň nákup v sdíleném kalendáři na pátek v 17:00″. Gemini si poradí i s dotazy typu „Najdi můj tréninkový plán na tento týden" a prohledá všechny relevantní kalendáře najednou. Na co si zatím počkáme I přes rozšířené možnosti některá omezení přetrvávají. Gemini stále nedokáže přidávat nebo zvát účastníky na události. Stejně tak není možné prostřednictvím asistenta upravit místo konání nebo popis již existující události. Pro tyto úkony budete muset i nadále sáhnout po klasickém rozhraní Kalendáře Google. Vyhledávač Google dostává další skvělá vylepšení. Souvisí s umělou inteligencí Adam Kurfürst Zprávičky Novinka se aktuálně rozšiřuje mezi uživatele a měla by být dostupná všem v nejbližších dnech. Používáte sdílené kalendáře v rodině nebo práci? Zdroje: Google, 9to5Google