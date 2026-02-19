TOPlist

Google Gemini vám nyní vygeneruje písničku. Postará se o text i hudbu, čeština mu problém nedělá

  • Google do aplikace Gemini integroval model Lyria 3 pro generování hudby z textových popisů nebo fotografií
  • Nástroj vytváří 30sekundové skladby včetně zpěvu a automaticky generovaného textu
  • Funkce je dostupná i v češtině, takže si můžete nechat vygenerovat písničky s českým textem

Adam Kurfürst
19.2.2026 16:00
Po generování obrázků a videí přichází Google s dalším kreativním nástrojem pro svou aplikaci Gemini. Uživatelé nyní mohou pomocí modelu Lyria 3 od Google DeepMind vytvářet hudební skladby pouhým popsáním svého nápadu. Stačí napsat, jakou písničku chcete, a během několika vteřin máte hotový výsledek včetně zpěvu a textu.

Jak si nechat vygenerovat vlastní písničku

Generování hudby v Gemini funguje dvěma způsoby. Tím prvním je textový popis, kde jednoduše napíšete, o čem má skladba být. Můžete specifikovat žánr, náladu, tempo nebo konkrétní téma. Google jako příklad uvádí prompt „vytvoř vtipný R&B ploužák o ponožce, co hledá svou druhou polovičku“ – a Gemini vám takovou skladbu skutečně vytvoří.

Druhou možností je nahrání fotografie nebo videa. Gemini analyzuje obsah a vytvoří skladbu, která ladí s náladou snímku. Můžete tak například nahrát fotky z výletu se psem a nechat si složit písničku o vašich společných toulkách.

Oproti předchozím verzím přináší Lyria 3 několik vylepšení. Především už nemusíte vymýšlet text – model ho vygeneruje sám na základě vašeho zadání. Máte také větší kontrolu nad detaily jako styl, vokály nebo tempo a výsledné nahrávky znějí realističtěji.

Funguje i v češtině

Jak jste si již mohli všimnout na ukázce výše, nástroj podporuje generování hudby i v českém jazyce, takže si můžete nechat vytvořit písničky s českým textem. Lokální pobočka Googlu dokonce novinářům zaslala ukázku, kde AI vygenerovaná písnička oznamuje zavedení této funkce. Jde o zajímavou demonstraci toho, co model dokáže.

Každá vygenerovaná skladba má délku 30 sekund a Gemini k ní automaticky vytvoří i přebal pomocí modelu Nano Banana. Hotovou nahrávku můžete stáhnout nebo sdílet prostřednictvím odkazu.

Ochrana proti zneužití

Google do všech vygenerovaných skladeb vkládá neviditelný vodoznak SynthID, který umožňuje identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí. Pokud váš prompt zmiňuje konkrétního umělce, Gemini to bere pouze jako inspiraci a nevytváří kopie existujících děl. Nástroj také kontroluje výstupy oproti již existujícím skladbám.

nasvicene logo google s textem gemini 3 v pozadi
Vyhledávač Google dostává další skvělá vylepšení. Souvisí s umělou inteligencí Adam Kurfürst Zprávičky

Generování hudby je dostupné pro uživatele starší 18 let v mobilní i desktopové aplikaci Gemini. Předplatitelé tarifů Google AI Plus, Pro a Ultra mají k dispozici vyšší limity pro tvorbu.

Vyzkoušeli jste si už generování hudby v Gemini?

Zdroje: Google, TZ

