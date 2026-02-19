Google Gemini vám nyní vygeneruje písničku. Postará se o text i hudbu, čeština mu problém nedělá Hlavní stránka Zprávičky Google do aplikace Gemini integroval model Lyria 3 pro generování hudby z textových popisů nebo fotografií Nástroj vytváří 30sekundové skladby včetně zpěvu a automaticky generovaného textu Funkce je dostupná i v češtině, takže si můžete nechat vygenerovat písničky s českým textem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Po generování obrázků a videí přichází Google s dalším kreativním nástrojem pro svou aplikaci Gemini. Uživatelé nyní mohou pomocí modelu Lyria 3 od Google DeepMind vytvářet hudební skladby pouhým popsáním svého nápadu. Stačí napsat, jakou písničku chcete, a během několika vteřin máte hotový výsledek včetně zpěvu a textu. Jak si nechat vygenerovat vlastní písničku Generování hudby v Gemini funguje dvěma způsoby. Tím prvním je textový popis, kde jednoduše napíšete, o čem má skladba být. Můžete specifikovat žánr, náladu, tempo nebo konkrétní téma. Google jako příklad uvádí prompt „vytvoř vtipný R&B ploužák o ponožce, co hledá svou druhou polovičku“ – a Gemini vám takovou skladbu skutečně vytvoří. Druhou možností je nahrání fotografie nebo videa. Gemini analyzuje obsah a vytvoří skladbu, která ladí s náladou snímku. Můžete tak například nahrát fotky z výletu se psem a nechat si složit písničku o vašich společných toulkách. Oproti předchozím verzím přináší Lyria 3 několik vylepšení. Především už nemusíte vymýšlet text – model ho vygeneruje sám na základě vašeho zadání. Máte také větší kontrolu nad detaily jako styl, vokály nebo tempo a výsledné nahrávky znějí realističtěji. Funguje i v češtině Jak jste si již mohli všimnout na ukázce výše, nástroj podporuje generování hudby i v českém jazyce, takže si můžete nechat vytvořit písničky s českým textem. Lokální pobočka Googlu dokonce novinářům zaslala ukázku, kde AI vygenerovaná písnička oznamuje zavedení této funkce. Jde o zajímavou demonstraci toho, co model dokáže. Každá vygenerovaná skladba má délku 30 sekund a Gemini k ní automaticky vytvoří i přebal pomocí modelu Nano Banana. Hotovou nahrávku můžete stáhnout nebo sdílet prostřednictvím odkazu. Ochrana proti zneužití Google do všech vygenerovaných skladeb vkládá neviditelný vodoznak SynthID, který umožňuje identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí. Pokud váš prompt zmiňuje konkrétního umělce, Gemini to bere pouze jako inspiraci a nevytváří kopie existujících děl. Nástroj také kontroluje výstupy oproti již existujícím skladbám. Vyhledávač Google dostává další skvělá vylepšení. Souvisí s umělou inteligencí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Generování hudby je dostupné pro uživatele starší 18 let v mobilní i desktopové aplikaci Gemini. Předplatitelé tarifů Google AI Plus, Pro a Ultra mají k dispozici vyšší limity pro tvorbu. Vyzkoušeli jste si už generování hudby v Gemini? Zdroje: Google, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025