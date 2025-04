Aplikace Google Gemini v poslední době dostala řadu bezplatných novinek. Už jste si je zkusili?

Google dává jasně najevo, že vývoj umělé inteligence Gemini je momentálně jednou z hlavních priorit. Nesoustředí se pouze na zdokonalování samotných modelů, ale i na vylepšování uživatelské zkušenosti pomocí nejrůznějších novinek v mobilní aplikaci. Během poslední doby se uživatelé bezplatné verze dočkali hned několika šikovných funkcí, o kterých se rozhodně vyplatí vědět. Mají totiž potenciál ušetřit čas a nervy.

Google Gemini Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Generování obrázků lidí je nyní zdarma

Po vzoru populárnějšího ChatGPT nabízí i Gemini možnost generování obrázků na základě textového vstupu (promptu). Využívá k tomu model Imagen 3, mezi jehož schopnosti patří i tvorba nejrůznějších snímků s lidmi. Ta nicméně byla až donedávna omezená pro předplatitele tarifu Advanced, což neplatící uživatele nutilo využívat konkurenční řešení. Nyní si však může nechat obrázek modelky s kočkou vygenerovat úplně každý, a to i v překrytí vyvolaném dlouhým stisknutím zapínacího tlačítka či gesty.

Připněte soubor k chatu i bez předplatného

Troufl bych si říct, že jednou z klíčových dovedností dnešních AI modelů je analyzovat uživatelem nahrané soubory, ať už jde o textové dokumenty, prezentace, tabulky nebo kód. I tuto funkci však Gemini poměrně dlouho nabízelo jako výsadu balíčku Advanced a “neplatiči” tak mohli ke svým promptům připojit tak maximálně obrázek nebo fotografii.

Teď Gemini bez výraznějších omezení umožňuje připojení souboru pro usnadnění jeho rozboru nebo rozšíření vědomostí chatbota.

Seznam souborů podporovaných Gemini vypadá následovně:

Soubory kódu zahrnující C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, and HTML*

Dokumenty: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Documenty vytvořené v Dokumentech Google

Prosté textové soubory: TXT

Soubory prezentací: PPTX

Prezentace vytvořené v rámci služby Prezentace Google

Tabulkové formáty: XLS, XLSX*

Tabulky vytvořené v rámci služby Tabulky Google*

Tabulkové datové soubory: CSV, TSV*

*Stále k dispozici jen pro předplatitele Advanced

Nejlepší AI model Googlu bezplatně

Není to tak dlouho, co se Google pochlubil novou rodinkou AI modelů Gemini 2.5. Zatím jediná dostupná verze Pro (experimental) vyniká v uvažování a řešení komplexních problémů – konkurencí vyvinutou umělou inteligenci dle benchmarků předbíhá například v matematice, vědě nebo programování.

Gemini 2.5 Pro (experimental) bylo prvně uvedeno pouze mezi předplatitele, což je zcela typické. Zřejmě nikdo však nečekal, že pouhých několik dní po prvotním oznámení bude model uvolněn také do bezplatné verze. V aplikaci by jej nyní měli po boku Gemini 2.0 Flash a Gemini 2.0 Flash (Thinking) nalézt všichni uživatelé.

Usnadněte si psaní a programování

ChatGPT už několik měsíců nazpět přišlo s režimem Canvas, který vám pomocí interaktivního rozhraní umožňuje spolupracovat s umělou inteligencí na tvorbě textu či kódu. Jednotlivé pasáže vygenerované AI lze okamžitě upravovat a na nejasnosti se můžete doptat označením daného problému.

Canvas teď konečně představilo i Gemini a nedlouho po zavedení do webové verze služby zamířila novinka i do mobilní aplikace. V ní sice není možné provádět úpravy, ale aspoň vám nabídne možnost rychlého exportu do Dokumentů Google nebo vytvoření konceptu v klientu Gmail. Canvas se schovává pod ikonkou plus umístěnou přímo v textovém poli pro zadávání promptů.

Komplexní rešerše zdarma a rychle

S formátem běžně označovaným jako Deep Research přišlo Gemini dokonce ještě dříve než ChatGPT. V rámci tohoto speciálního režimu vám umělá inteligence zhotoví komplexní rešerši na určité téma – projde desítky on-line zdrojů a na jejich základě vypracuje obsáhlou zprávu s vysokou úrovní odbornosti.

Položku Deep Research naleznete i v mobilní aplikaci, a to buď v seznamu modelů, anebo ve stejné nabídce jako funkci Canvas. Přístup k ní nově mají i uživatelé bezplatné verze, jimž Google nabízí zhotovení 10 výzkumů měsíčně.

Konverzujte s vlastními roboty Gem i bez Advanced

Roboti Gem dorazili do Gemini vloni jako alternativa k uživatelsky tvořeným „GPTs“ uvnitř populárnější služby z dílny OpenAI. Slouží jako vaši osobní asistenti excelující ve vykonávání konkrétního souboru úkolů, jako je například psaní textů, programování nebo vzdělávání. Právě tyto schopnosti nabízí roboti vytvoření samotným Googlem, kteří byli k dispozici i pro neplatící uživatele.

Možnost navrhnout si vlastního robota byla až donedávna uzamknutá za předplatným. Google však několik týdnů nazpět otevřel dveře všem, a tak si nyní lze „naprogramovat“ asistenta přizpůsobeného přesně daným potřebám. Učinit tak můžete pouze na webu, ale samotnou konverzaci je posléze možné vést i na chytrém telefonu.

Která z vybraných novinek vás zaujala nejvíc?