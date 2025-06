Konečně! Gemini vám teď bude dělat společnost v Dokumentech Google i na Androidu. Co bude umět?

Google pokračuje v rozšiřování umělé inteligence Gemini do svých mobilních aplikací. Po Gmailu teď přichází i na Dokumenty Google pro Android, což znamená, že i na cestách budete moci shrnovat, analyzovat a klást otázky k dokumentům pomocí umělé inteligence.

Když na mobilu otevřete aplikaci Dokumentů, objeví se v horní liště nová ikona Gemini vedle tří teček. Po klepnutí se zobrazí spodní panel, kde můžete psát příkazy a dotazy. Tento panel lze rozšířit přes celou obrazovku.

Umělá inteligence pak v tomto případě funguje obdobně jako v Gmailu. Nabízí předpřipravené akce, například jako shrnutí dokumentu, vyčlenění hlavních bodů nebo návrhy k vylepšení dokumentu. Jak novinka vypadá v akci, předvedl na screenshotech oficiálního představení portál 9to5Google.

V některých situacích se může v rozhraní dokumentu objevit i rychlá volba „Shrnout dokument“ vedle plovoucího tlačítka pro úpravy.

Gemini má v androidích Dokumentech Google však lehké nedostatky

Na mobilu v tuto chvíli bohužel ještě několik funkcí chybí, a to zejména „Help me write“, která pomáhá se psaním, nebo „Help me create“, což je funkce přístupná v nových prázdných dokumentech pomáhající vytvořit váš obsah od základu. Vytváření obrázků je v tuto dobu rovněž nedostupné.

Funkce se do Android verze Dokumentů Google rozšíří během následujících týdnů, avšak výhodu zde budou mít opět pouze předplatitelé. Umělá inteligence se v zpřístupní uživatelům tarifů Business Standard a Plus, Entereprise Standard a Plus nebo Gemini Education či Education Premium.

