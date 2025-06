Gemini vás začne ráno probouzet přehledem nadcházejícího dne. Jak ještě využít novinku „Naplánované akce“? 

Google začíná do své Gemini aplikace zavádět novinku jménem „naplánované akce“ (v originálním znění „Scheduled actions“). Uživatelům s placeným tarifem AI Pro, AI Ultra a některým firemním a školním Workspace účtům umožní, aby si nechali automaticky připomínat a spouštět určité úkoly. Jenže co to přesně znamená a jak novinku využít v praxi?

Využití je zhruba tak pestré, jak vám dovolí vaše kreativita (a samozřejmě schopnosti Gemini). Stačí umělé inteligenci zadat textový či hlasový příkaz na způsob „každý pondělí ráno mi napiš 5 nápadů na blog“ nebo „zítra mi shrň předávání Oscarů“, a v podstatě máte hotovo. AI si zadání uloží do paměti a v daný čas nebo po konkrétní události úkol sama provede.

Z běžného promptu si tak jednoduše vytvoříte opakovaný úkol, který se zároveň může stát rutinou, a nemusíte ho zadávat pokaždé znovu. Zatím sice Google oficiálně neukázal, jak má novinka vypadat vizuálně, ale ve stručnosti zhruba víme, co vše bude funkce obsahovat.

Je to na vás trochu moc? S dostatkem kontroly se z Gemini nezblázníte

K dispozici bude přehledná stránka s nastavením naplánovaných akcí, kde lze všechny naplánované příkazy spravovat, což obecně přidá k přehlednosti a umožní uživatelům mít více kontroly nad tím, jak se jejich personalizovaná AI chová.

S novinkou ale přichází i určitá potřeba obezřetnosti. V dnešní době existuje s každodenním používáním digitálních technologických funkcí riziko vjemového přehlcení; proto si dobře rozmýšlejte, co po umělé inteligenci budete vyžadovat a jak často.

Pokud se totiž každé ráno jako první setkáte se shrnutím nepřečtených mailů a restů z pracovních kalendářů, mohlo by vás to velmi brzy přestat motivovat, a tak se dost možná setkáte s opačným efektem. Je tedy důležité pamatovat na to, aby se AI v takovýchto případech automatizace používala s mírou, a praktikovat tzv. digitální hygienu.

Co si o tom myslíte? Zautomatizujete si svůj každodenní život pomocí Gemini?

Zdroj: 9to5Google