Gemini vám ode dneška bude hlídat Disk Google! Co je nová funkce „Catch me up“?

Boční panel Gemini v Disku Google patří k nejchytřejším nástrojům, které Workspace aktuálně nabízí. A právě získal další šikovnou funkci: „Catch me up“. Jak název napovídá, tahle funkce vám rychle a přehledně shrne, co se změnilo v dokumentech, které jste si od posledního zobrazení neotevřeli, ale třeba někdo jiný mohl; třeba pokud s kolegy sdílíte stejné projekty uložené na Disku.

Umělá inteligence v rámci vašeho Disku automaticky najde soubory, kde došlo k úpravám – ať už v Google Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích – a připraví z nich přehled ve formě odrážek. Ty zahrnou nové komentáře, textové změny i doplnění obsahu. Portál 9to5Google pak dokonce ukázal, jak funkce vypadá v akci.

Novinka funguje jak pro více dokumentů najednou, tak i pro jednotlivé soubory. Pokud vedle názvu vidíte malý kruh s typickou hvězdičkou Gemini, znamená to, že soubor byl změněn. Stačí kliknout a máte přehled během pár vteřin.

Znamená to tedy konec mezilidské komunikace s těmi, kteří s vámi spolupracovali na souborech uložených na Disku Google? Potenciálně (vše ostatně záleží na domluvě). Lze si nicméně představit situace, kdy je reportování změn v souborech důležité, ale přitom se na takový úkon vůbec nedbá. V tu chvíli může Gemini zakročit a ušetřit vám i vašim kolegům spoustu starostí a hlavně času.

Dostupnost nové funkce Gemini v Disku Google

Vypadá to, že poslední dobou Google vylepšuje nápomocnost své umělé inteligence hlavně pro předplatitele. Podobný vzorec jsme pozorovali již v moment, kdy se Gemini lépe integrovala do služeb Gmailu, avšak neplatící uživatelé z toho neměli vůbec nic.

Funkce bude tedy postupně nasazována pro uživatele s aktivními plány Workspace Business Standard, Enterprise Standard a Plus verze těchto plánů. Nadále i Gemini Education (včetně Premium) a Google One AI Premium, nově i Pro a Ultra.

Vnímáte novinku „Catch me up“ jako užitečnou?

Zdroj: 9to5Google