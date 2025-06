Konec chaosu! Gmail bude teď díky Gemini přehlednější, shrne e-maily a ušetří čas

Dlouhé e-mailové vlákno, desítky odpovědí, a vy jen hledáte, co z toho pro vás vlastně efektivně plyne. Znáte to? Google teď naštěstí usnadňuje orientaci v Gmailu i na mobilu, a to pomocí umělé inteligence Gemini. To šlo tedy už dříve, ale pouze na požádání o shrnutí konverzace a navíc bylo využívání funkce trochu kostrbaté, jelikož jste museli ručně klepnout na možnost „Shrnout e-mail“. To se teď ale mění.

Nově se souhrn objeví rovnou nad obsahem zprávy, ale pouze pokud umělá inteligence rozpozná, že by shrnutí mohlo být užitečné – typicky tedy u delších diskusí nebo složitějších komunikací.

Působivá je i skutečnost, že souhrn není jednorázový a průběžně se aktualizuje, takže Gemini reflektuje i nové odpovědi v e-mailu. Přehled klíčových bodů máte tedy pořád na očích, bez nutnosti se v konverzaci složitě přehrabovat.

Dostupnost nové Gmail funkce je ale zatím omezená

Zatím funguje pouze u e-mailů v angličtině, ale podpora dalších jazyků pravděpodobně dorazí později. Pokud se shrnutí neobjeví automaticky, stále můžete použít známé tlačítko „Shrnout tento e-mail“ nebo využít boční panel s AI.

Dostupnost je zároveň i otázkou předplatitelských tarifů; pokud neplatíte za svůj Workspace účet nebo si nepředplácíte tarify, které tyto novinky zahrnují (Google One AI Premium, Gemini Business / Enterprise atd.), budete si na zpřístupnění této vychytávky nejspíše muset počkat.

Celkově by automatické shrnování e-mailů mělo dorazit do dvou týdnů, a to pouze do mobilních aplikací. Společnost Google se zatím nevyjádřila, zda novinka poputuje i do desktopových rozhraní, avšak nic nám nebrání doufat.

Ocenili byste takovou berličku ve svých e-mailech?

Zdroj: Google Workspace Updates