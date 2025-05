Společnost Google představila drahý předplatitelský plán Google AI Ultra. Stojí za to?

Google dnes v USA spustil nový předplatitelský plán Google AI Ultra. Za 249,99 dolarů měsíčně, což je v přepočtu zhruba 5 500 Kč, získáte přístup k tomu nejlepšímu, co dnes Google v oblasti umělých inteligencí nabízí – od nejpokročilejších modelů až po vysoké limity využití a prémiové nástroje. S trochou nadsázky by se snad dalo říct, že se jedná o VIP vstupenku do světa umělé inteligence od Googlu.

S novým předplatitelským plánem získáte přístup například k té nejlepší dostupné verzi Gemini, a tedy k nejnovějším modelům jako je pokročilý Deep Research, Veo 2 nebo Veo 3, který už je v tuto chvíli na obzoru. Plán samozřejmě zahrnuje i nový režim Deep Think pro hlubší porozumění a logické úvahy.

Stejně tak plán slibuje i lepší praktické využití v podobě integrace do Gmailu, Dokumentů a Chromu, kde vám pomůže pochopit složité weby nebo rychle dokončit úkoly, pokud vás třeba zrovna tlačí čas.

Maximální limity pak nabídne i pro pokročilé schopnosti nástroje NotebookLM včetně těch, které přijdou až v průběhu roku, jako například pokročilé shrnování nebo podpora různých formátů.

Plán zahrnuje i Project Mariner, což je výzkumný projekt od Googlu, který umožní umělé inteligenci spravovat až 10 úloh najednou. Takže například takové hledání informací na webu, nákupy, rezervace nebo rešerše s AI po ruce zaberou jen zlomek toho, kolik času byste nad nimi strávili sami.

A aby toho nebylo málo, v ceně je i předplatné YouTube Premium a 30 TB cloudového úložiště, což oceníte hlavně při práci s velkými daty, větším množstvím fotografií nebo videi.

Google AI Ultra potěší i AI kreativce

S Google AI Ultra byste měli zároveň dostat neomezený přístup ke kreativním nástrojům, které Google uchovává pod svojí záštitou. Jedním z nich je například Whisk, nebo-li nástroj na rychlé oživení obrázků do krátkých animací pomocí umělé inteligence. S Ultra získáte pro tento nástroj nejvyšší limity pro funkci Whisk Animate, která tvoří osmivteřinové animace s realistickým výstupem.

Plán navíc nevynechává ani nově uvedený Flow, což je AI nástroj přímo pro filmaře a složitější počiny, než byste mohli chtít po Whisku. Umožňuje tvořit videa na základě textových i vizuálních pokynů, která s předplatným budete moct exportovat až ve Full HD kvalitě.

Při jejich tvorbě se vám navíc odemkne pokročilá kontrola kamery, a rovněž se jako první dostanete k testování schopností modelu Veo 3.

Google AI Pro rovněž nezůstává na suchu

Současný plán Google AI Pro (dříve AI Premium) se také zlepšuje – uživatelé získají přístup ke Flow (s Veo 2) a Gemini v Chrome. Cena zůstává stejná, ale zlepšení se nejdříve dočkají uživatelé v USA. My se zbytkem světa přijdeme na řadu o něco později, avšak nevíme přesně kdy.

Otázkou však zůstává, jestli má vůbec smysl upgradovat na nový předplatitelský plán. K odpovědi je potřeba vzít v potaz dvě klíčové informace, jednou z nichž je, zda jste typ uživatele, který nebývale drahé předplatné opravdu využije naplno.

I ze samotného marketingu společnosti Google to totiž působí, že plán Ultra je mířen spíše na zkušenější uživatele, náročné AI kreativce a „die-hard“ nadšence do umělé inteligence. To je kategorie uživatelů, která se pravděpodobně nedá označit za většinovou. Pokud do ní ale patříte, pak by pro vás upgrade dával smysl.

Druhou skutečností je, že spousta funkcí zahrnutých v plánu Google AI Ultra zatím není dostupná v České republice (například zmiňované kreativní nástroje Flow nebo Whisk). Proto by se před odběrem nového plánu vyplatilo spíše počkat, až veškeré novinky doputují i k nám.

Zaujal vás plán Google AI Ultra? A co říkáte na cenu?

Zdroj: Blog Google