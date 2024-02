Google Bard si prošel proměnou na Gemini

Měli byste si dávat pozor, co v konverzacích s AI píšete

Chaty se ukládají a mají k nim přístup i lidé

Generativní AI chatbot od Googlu si před několika dny prošel významnou proměnou. Z nástroje, který jsme dosud znali pod označením Bard, se stala komplexnější služba Gemini, využívající stejnojmenného modelu umělé inteligence, detailně představeného koncem loňského roku. Přestože však konverzujete s „počítačem“, měli byste si dávat dobrý pozor na to, co píšete.

Ideálním příkladem toho, co byste rozhodně neměli s chatbotem sdílet, jsou přihlašovací údaje. Jeden by sice mohl namítnout, že na tom až tolik nezáleží, protože umělá inteligence ještě není dostatečně vyspělá na to, aby se sama rozhodla přihlásit se do nějaké internetové služby pod cizí identitou, a měl by víceméně pravdu, ale problém je ještě někde jinde. Vaše rozhovory s AI totiž mohou číst lidé.

Google se nijak netají tím, že konverzace s Gemini mohou číst lidští kontroloři, aby bylo možné zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Nikde však není specifikováno, zda tento specifický úkol připadá na zaměstnance samotné společnosti, anebo externě najaté pracovníky, což může hrát relativně velkou roli. Chaty se navíc uchovávají až po dobu tří let.

Nemusíte se ale příliš bát. Přestože váš obsah zpráv může vidět další lidská bytost, už nedostane přístup k detailům o vašem účtu. Prostě a jednoduše nezjistí, kdo přesně s umělou inteligencí konverzuje. Co se ale ukládá, jsou detaily o poloze a zařízení, které uživatelé pro přístup k AI použili.

Přijdou vám tyto postupy jako velký zásah do soukromí?

Zdroj: TechCrunch