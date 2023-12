Google představuje svojí multimodální umělou inteligenci, která je označována za jednu z těch nejflexibilnějších a nejsofistikovanějších modelů. Gemini dokáže zobecnit informace, bezproblémově porozumět zadání a na rozdíl od konkurenčních systémů dokáže kombinovat různé typy informací. To znamená, že je schopen rozumět textu, fotkám, zvukům, videím a dokonce i kódovacímu jazyku. Nabídne 3 různé verze, a jedna z nich je už nyní dostupná pro širokou veřejnost v rámci předchozí generace AI Bard a také pro telefony Pixel.

Gemini je výsledkem spolupráce mezi Googlem, DeepMind a Google Research a jedná se o zatím o dosud největší vědecký a inženýrský projekt. Nová AI má za cíl změnit způsoby, jakým podnikatelé i spotřebitelé fungují s podobnými modely a chtějí nabídnout komplexního pomocníka do každého dne. A kromě toho umožňuje integraci a propojení od mobilních zařízení až po velká datová centra, která zpracovávají obrovské množství dat.

Testing Gemini Pro on Bard this morning. The export to @Replit is smooth and fast.

Here's an example of creating a Python script to automate data manipulation of a csv.

Write the steps in natural language. Export to @Replit. Click run.

This is a simple example, but you can… pic.twitter.com/bNBzyT3v3r

— Jeff Burke ⠕ (@Jeff_Burke14) December 6, 2023