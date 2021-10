Na konferenci Pixel Fall Launch jsme se dočkali plnohodnotného představení nových telefonů Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro. Americký gigant dával prostor především schopnostem nových fotoaparátů. Ty lze ale nově získat také na jiné telefony díky šikovným vývojářům.

GCam 8.3 funguje na většině Android telefonů

Ti se totiž pustili do práce a výsledkem je aplikace GCam 8.3, kterou lze nainstalovat na většinu telefonů. Jedinou podmínkou je minimálně systém Android 9 a podpora API Camera2. Většina funkcí aplikace by měla fungovat, ovšem na některých telefonech se mohou vyskytnout problémy. Každopádně, zkusit to můžete. Instalace je jednoduchá a probíhá stejně jako u ostatních aplikací. Musíte však povolit instalaci z neznámých zdrojů a následně aplikaci stáhnout z webu celsoazevedo.

Zdroj: gizchina.com