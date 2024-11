Google nabízí telefony Pixel se 40% slevou. Má to ale háček

Google začal nabízet na svém Storu repasované telefony s plnou zárukou a podporou

Nabízí až 40% slevu z původní ceny a garantuje použití originálních náhradních dílů

Nabídka však není alespoň prozatím určena pro náš trh

Google začal prodávat přímo v Google Store telefony Pixel s až 40% slevou. Jedná se ale o repasované telefony řady Pixel 6 a Pixel 7. Americký kolos je nabízí s roční zárukou a stejnou úrovní podpory, jakoby šlo o nový telefon. Tato nabídka ale bohužel není (zatím?) dostupná u nás.

Repasovaný telefon je takový, který byl používán, ale z nějakého důvodu se vrátil výrobci. Může jít o zařízení vrácené z důvodu odstoupení od smlouvy, případně reklamované a opravené zařízení. Telefon projde pečlivou kontrolou a pokud je to třeba, jsou vyměněny nefunkční nebo upotřebované komponenty.

repasovaný pixel, koláž

A kolik tedy zákazníci přesně ušetří? Jedná se o ceny za repasovaný Google Pixel ve verzi se 128 GB úložištěm. Vyšší kapacity by měly být dostupné později. Výsledné ceny nejsou však dle mého názoru nijak extrémně výhodné.

Model Cena (po slevě) Původní cena Pixel 6 339 $ (9 800 Kč) 599 $ (17 400 Kč) Pixel 6 Pro 539 $ (15 600 Kč) 899 $ (26 100 Kč) Pixel 6A 249 $ (7 200 Kč) 449 $ (13 000 Kč) Pixel 7 429 $ (12 400 Kč) 599 $ (17 400 Kč) Pixel 7 Pro 629 $ (18 200 Kč) 899 $ (26 100 Kč)

Když se The Verve zeptalo Google, jak to je s baterií, Google odpověděl mlhavě. Zdá se, že na rozdíl od například Samsungu, který mění baterii automaticky za novou, Google k tomu přistupuje “když je to potřeba”. Google samozřejmě při repasování používá pouze originální náhradní díly. Před odesláním zařízení do prodeje je také vyčištěno a je do něj nahrán nejnovější software. Google k telefonům přibaluje také kompatibilní (Google nezmiňuje, že by byla originální) nabíječku.

Koupili byste si repasovaný Google Pixel?

Zdroj: The Verge, Google