Google Fotky v nejnovější verzi přináší zajímavou vychytávku, která vám dokáže zlepšit náladu každý den. Aplikace už přes rok obsahuje funkci vzpomínky, která dokáže nabídnou pohled na to, co jste dělali ve stejný den před několika lety. Nově vylepšená funkce Vzpomínky v aplikaci Google Fotky teď dokáže promítat fotky i přímo jako živou tapetu na displeji vašeho telefonu. Jak to funguje?

Nová verze aplikace Google Fotky 5.22 přináší další vylepšení funkce Vzpomínky. Nově se vaše fotky ze vzpomínek můžou zobrazovat přímo jako živá tapeta na displeji telefonu. Hezké chvíle z minulých let si tak připomenete každý den jen pouhým pohledem na telefon. Novinku můžete zapnout v aplikaci Google Tapety. V aplikaci Tapety stačí najít mezi kategoriemi tapet položku „Živé tapety“ a uvnitř se skrývá nová množnost Vzpomínky.

Pokud aplikaci Google Tapety v telefonu nemáte předinstalovanou, tak není problém si ji zadarmo stáhnout z Obchodu Play. V nastavení Vzpomínek v aplikaci Google Fotky také můžete upravit jaké fotky se budou zobrazovat. Můžete například skrýt fotky, na kterých jsou zachyceni určití konkrétní lidé nebo domácí mazlíčci. Je také možné vybrat data dnů ze kterých si nepřejete zobrazovat vzpomínky a tyto fotky se tudíž neobjeví ani jako vaše živá tapeta. Nová verze aplikace Google Fotky se již začíná šířit a všem uživatelům by měla být dostupná brzy.

Jaké tapety na svém telefonu používáte?

Zdroj: xdadevelopers