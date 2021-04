Google Fotky nově umožní pracovat s fotkami a videem i když jste právě offline. Výrazně se tak zlepší fungování celé služby, když jste na cestách v nebo na dovolené. Google Fotky brzy zvládnout tvořit nová alba offline. Kdy to využijeme nejvíc?

Google Fotky jsou perfektní služba pro správu i ukládání fotek a videa. Služba je ale celá velmi závislá na internetovém připojení a bez něj téměř nic neuděláte. To ostatně platí pro většinu služeb od Google. Vývojáři se v poslední době pustili do práce a dočkali jsme se úplně nového video editoru a brzy má přijít možnost lepší práce s dokumenty. Nyní Google zpřístupnil některým uživatelům možnost přidávat fotky a videa do alba i pokud je uživatel offline.

Konečně tedy bude možné vytvářet a upravovat alba už na cestách. Do nynějška bylo nutné čekat až se fotky nahrají na server a poté bylo teprve možno dělat úpravy. Samotné práce s alby je pro uživatele naprosto stejná a nepozná rozdíl. Všechny změny včetně nově pořízených fotek a videa se nahrají na server hned jak je zařízení online. Google postupně aktivuje tuto novinku uživatelům s nejnovější verzí aplikace Google Fotky. Pokud vám přidávání fotek do alb offline zatím nefunguje, tak je třeba ještě pár dnů počkat.

