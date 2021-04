Google Fotky jsou stále jednou z nejoblíbenějších služeb na správu a ukládání fotek. Dnes už ale nepoužíváme foťák mobilu jen na foceni rodiny nebo krajinek a vývojáři to vědí. Google Fotky teď testují novou funkci pro vyhledávání různých druhů dokumentů. Jak to bude fungovat a co všechno vám nová funkce pomůže najít?

Google Fotky dokázaly díky umělé inteligenci vždy poznat co je na konkrétní fotce a Google tuto schopnost v průběhu času využívá k čím dál více vychytávkám. Služba už dlouho pozná fotky, které jste pořídili nejspíš jako poznámku a automaticky například nabízí jejich přesunutí do archivu. Google Fotky teď testují novou pohodlnější možnost vyhledávání dokumentů.

Některým uživatelům se začala objevovat kategorie Dokumenty přímo ve vyhledávání mezi stávajícími kategoriemi jako jsou Lidé nebo Místa. Nová sekce ve vyhledávání dokáže dál filtrovat obsah na kategorie jako účtenky, vizitky, knihy, texty, rukopisy, právní dokumenty, poznámkové bloky a další. Zatím není jasné, kdy bude tato novinka dostupná pro všechny uživatele. S největší pravděpodobností, ale bude stačit jen aktivace na serverech Google, takže nebude nutná aktualizace aplikace.

Jak často si fotíte dokumenty?

Zdroj: 9to5google