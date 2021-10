Google Fotky a Android 12 uvedou widget s těmito šesti tvary

Jak už jsme v polovině července poprvé oznamovali a začátkem srpna nabízeli částečně k vyzkoušení, aplikace Google Fotky dostává v rámci přechodu na designové prostředí Material You úplně nové widgety. Tyto panely na plochu se letos Google rozhodl po delší době ignorování oprášit a vylepšit a zrovna Google Fotky dostanou příležitost v tomto směru nabídnout uživateli hodně pestré možnosti. Na plochu totiž půjde hodit widget nejen v jednom provedení, ale setkáme se hned s šesti tvary.

“Jaké různé tvary by asi mohl obyčejný panel na plochu mít?” ptáte se? Odpověď vlastně nedávno poskytly už propagační reklamy na přicházející mobily Pixel 6. V nich bylo vidět, jak jsou nově vymyšlené prvky pestré nejen barevně, ale také tvarově. Různé obrysy nyní potvrdil rozbor kódu posledních Google Fotek. Ze starších stylů pro starší systémy půjde o varianty “výplň” či “čtverec”. Mezi nové budou patřit “kruh”, “tableta”, “hvězda” a “květina”.

První z nové čtveřice si asi představíte velmi lehce, druhou možná taky. Půjde o podlouhlý tvar s půlkruhy na obou koncích. Hvězda bude kruh s několika zuby připomínající vánoční cukroví. Asi nejzajímavější bude květina, která na čtvercovém základu vytvoří na hranách zdánlivé lístky. Všechny tyto varianty by měly být dostupné v kombinaci Google Fotky + Android 12 s Material You. Zatím se nezdá, že by byly dostupné i zpětně.

Který tvar se vám nejvíc líbí?

Zdroj: 9to5