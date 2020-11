Google se chystá vyřešit jednu z největších nevýhod svojí oblíbené služby Disk. Podle posledních zpráv firma připravuje nativní podporu pro šifrování souborů přímo v aplikaci na Androidu. Jak to bude fungovat a co uživatelům umožní?

Vyšlo najevo, že v poslední verzi aplikace Google Disk se skrývají známky chystané funkce šifrování souboru. Přesto, že Google Disk už dnes obsahuje opravdu mnoho funkcí, tak šifrování je jedna z těch, která stále chyběla. Jsou k dispozici nástroje třetích stran, které dokážou tuto funkci dodat, ale při tak citlivé bezpečnostní záležitosti je každý další mezičlánek zvýšením rizika. Podle náznaků v současné verzi aplikace Google Disk by mělo šifrování i dešifrování souboru probíhat přímo na vašem zařízení.

Data by tak teoreticky měla být v bezpečí před jakoukoliv externí entitou včetně Google nebo vládních organizací. Šifrování by vás ale mělo převedším ochránit v případě odcizení přístupových údajů k vašemu účtu nebo vašeho zařízení. Google nedávno představil svoji službu VPN v rámci balíčku Google One a je možné, že šifrování bude také jednou z těch funkcí, která bude jen v rámci placeného programu. Zatím není jasné, jak dlouho bude trvat, než Google šifrování v aplikaci doladí. Podle aktuálního stavu se zdá, že vydání funkce je již blízko.

Jak zabezpečujete data na svých zařízeních?

Zdroj: phonearena