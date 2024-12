Tohle jsme už dlouho chtěli. Google Diktafon dostane funkci pro čistý zvuk

Google Diktafon patří mezi nejlepší aplikace pro záznam zvuku

Jeho umělá inteligence nabízí přepis záznamu s odlišením jednotlivých osob

Google pracuje na funkci pro potlačení hluku v pozadí, která v aplikaci chybí

Odborníci z Android Authority objevili v kódu aplikace Diktafon od Google novou funkci, která umožní potlačení hluku v pozadí. Google Diktafon patří dlouhodobě mezi nejlepší aplikace pro záznam hlasu, ale tato funkce překvapivě chyběla.

Při procházení kódu Google diktafonu pro Android (verze 4.2.20241001.701169069) objevili textové řetězce, které naznačují, že Google pracuje na funkci “Clear voice”. Funkci se ale nepodařilo zprovoznit, je tedy bez záruky, jak bude ve finále vypadat.

<string name="hdmic_setting_summary"> Reduce background noise while recording for clearer speech playback. External mic and stereo are not supported.</string>

<string name="hdmic_setting_title"> Clear voice</string>

string name="hdmic_tooltip">Keep human speech and remove background sounds</string>

string name="hdmic_tooltip_with_learn_more">Keep human speech and remove background sounds. Learn more in Settings.</string>

<string name="not_mono_channel">This actionrequires mono audio. Please change your audio channels to mono.</string>

<string name="off_for_new_recordings">Clear voice is off for new recordings</string>

<string name="stereo_clear_voice_off">Clear voice is turned off in stereo mode</string>

Diktafon od Google nabízí už nyní možnost přepisu záznamu pomocí umělé inteligence. Dokonce dokáže odlišit jednotlivé osoby, a to i v češtině! Proto je překvapivé, že takto základní funkce doteď v aplikaci chyběla.

Používáte Google Diktafon?

Zdroj: Android Authority