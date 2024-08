Google naslouchá uživatelům: Circle to Search se dočká zásadní změny

Zdá se, že funkce Circle to search připravuje změnu výchozího chování

Namísto kroužkování začnete s miniaturou celého displeje

Funkce je zatím dostupná pouze v náznacích v testovací verzi

Circle to search je skvělá funkce, kterou představil Google vloni a dostupná začala být na telefonech Pixel 8 a na Galaxy S24 letos na jaře. Podstata je geniálně jednoduchá: stisknete a podržíte určené místo na displeji a vytvoří se něco jako dočasný snímek obrazovky. Na něm zakroužkujete, co vás zajímá a Circle to search to pro vás najde. Ve skutečnosti se jedná o skvěle ovladatelné Google Lens, ale to ničemu nevadí, právě naopak.

Legrační situace může nastat, pokud předmět vašeho zájmu zabírá celou obrazovku. V takovém případě se snažíte udělal „kolečko“ kolem celé obrazovky, což sice jde, ale je to tak trochu zbytečné. Jak zjistili specialisté z Android Authority, Google chystá vylepšení právě pro tuto situaci.

Circle to Search New Behavior

Při analýze aplikace zjistili, že funkce bude pravděpodobně umět začít s analýzou celé obrazovky a vy můžete upřesnit oblast, jen když budete chtít. Otázkou je, jestli pak nebude to „circle“ v názvu nakonec odstraněno. Demonstrovaná funkčnost byla pozorována v testovací verzi a není známo kdy a jestli vůbec bude dostupná pro širokou veřejnost.

Zdroj: AndroidAuthority