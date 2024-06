Chrome nově nabízí čtení webových stránek pomocí TTS

Podporuje 12 jazyků, ale čeština mezi nimi chybí

Omezení lze obejít, pokud umíte anglicky nebo jiný podporovaný jazyk

Google potichu přidal do Chrome na Androidu novou funkci, která vám pomocí TTS přečte webovou stránku. Stačí jít do nabídky, vybrat položku Poslechnout si tuto stránku a… zobrazí se chybová hláška. Google totiž opět nepočítá s češtinou. Po prvním fiasku se nabídka pro české stránky přestala zobrazovat.

Existuje přece jen trik, jak Chrome přimět stránku přečíst. Můžete využít jinou funkci a přeložit ji do jednoho ze 12 podporovaných jazyků. Potom už Chrome čte bez řečí, ale samozřejmě v cizím jazyce. Osobně bych tuto funkci využil, třeba cestou autem do práce bych si tak mohl poslechnout zprávy.

Aktuálně podporované jazyky jsou: Arabština, bengálština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, hindština, indonéština, japonština, portugalština, ruština a španělština.

Tohle chování Google vůči češtině je pro mě nepochopitelné. Kdyby Android česky neuměl, bylo by to k vzteku, ale pochopitelné. Android ale česky umí, já sám pomocí TTS poslouchám knihy o rozsahu stovek stran. Česky. Tak proč to nejde na webové stránce? Google, vzpamatuj se!

Poznámka: Edge čte stránky také. A jde to i česky.

