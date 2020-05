Google sníží u Chrome nároky na procesor, data i baterii. Jaký je plán?

Prohlížeč Google Chrome bude brzy šetrnější vůči našim zařízením, zejména mobilním telefonům. Měl by méně “vysávat” výkon procesoru i energii z baterie a také stahovat menší množství dat. Jak toho hodlají vývojáři docílit? Mají v plánu posvítit si na zbytečně náročné reklamy. Už před třemi roky Google vytvořil platformu pro dodržování přísnějších pravidel pro internetovou reklamu. Teď hodlá ještě trochu přitvrdit a eliminovat v prohlížeči inzertní obsah, který má až moc velké negativní účinky na dané zařízení. Mezi takové reklamy patří třeba i ty, které spuštěním v prohlížeči těží kryptoměny. Google Chrome má mít sníženou náročnost právě díky novým limitům pro tyto reklamy.

Pokud se nějaký inzertní obsah nevejde do maximálních hodnot, prohlížeč ho zablokuje. V současnosti blokuje Chrome například reklamy, které nepřiměřeně dlouho vytěžují procesor, případně stahují více než 4 megabajty dat. Chrání tak nejen výkon a energii přístroje, ale také objem přenesených dat a tím i peněženky uživatelů. Velmi zajímavé (a viditelné v grafu) je statistické zastoupení takových reklam mezi ostatními. A jejich nežádoucí “efektivita”. Pouhých 0,3 % se nevejde do limitů, ale i tak zvládnou sebrat 27 % veškerých stažených dat a 28 % výkonu z celkových součtů. “Chceme s těmito daty experimentovat a do konce srpna přijít s novým řešením,” slibují vývojáři Google Chrome zaměřit se na náročnost reklamy.

Setkali jste se někdy s reklamou, která byla na první pohled takto náročná?

Zdroj: Google