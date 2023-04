Google Chrome se převléká do Material You už i na desktopu

Společně se systémem Android 12 se do telefonů dostal poprvé také grafický styl Material You. Ten přišel zejména s dynamickým reagováním na zvolené tapety. Někteří uživatelé jej “žerou”, jiní jej nemohou vystát. Druhou skupinu asi nepotěší, že tento styl míří i do desktopové verze populárního prohlížeče Google Chrome. Ten s sebou nově bere Material You i mimo mobilní displeje, i když ne s úplně stejným nastavením.

V systému Android vytváří Material You dynamickou tematickou paletu na základě aktivní tapety a automaticky aplikuje schéma optimalizované pro kontrast a snadno čitelný text na tmavých i světlých tématech, aniž by se spoléhal na starý nudný černý text na bílém pozadí. Chrome pro stolní počítače se bude chovat podobně, nicméně paleta bude založena na motivu prohlížeče a nikoli na tapetě.

In Chrome Canary there is a subtle change in the menus, the color of the text now matches the Chrome theme color, it is more noticeable in some colors than in others:https://t.co/bWqxKvKLuv

. pic.twitter.com/PJFjRET1OX

— Leopeva64 (@Leopeva64) April 25, 2023