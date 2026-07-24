Google Chrome chystá obří novinku. Automatické vyplňování nabere s Gemini nový rozměr Hlavní stránka Zprávičky Google v testovací verzi prohlížeče Chrome zkouší chytřejší automatické vyplňování formulářů poháněné Gemini Funkce si na vyžádání sáhne pro údaje i do Gmailu, Fotek a dalších aplikací, které jí sami povolíte Zatím běží pouze v experimentálním Chrome Canary, termín pro běžnou verzi Google neuvedl Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vyplňování formulářů na webu zdržuje pokaždé stejně – jméno, adresa, číslo objednávky, a když něco chybí a nemůžete si vzpomenout, jdete si to dohledat do Gmailu nebo někam jinam. Přesně tenhle krok chce Google vynechat. V testovacím Chromu se objevila funkce Find and Fill with Gemini, která umí sáhnout i mimo paměť prohlížeče – rovnou do vašich propojených Google aplikací. Gemini vyhledá chybějící údaje v dalších aplikacích Funkci ve zkušební verzi Chrome Canary popsal server Windows Report a v praxi vypadá jednoduše. Do libovolného textového pole napíšete @@ (zkratku si můžete změnit), nebo kliknete pravým tlačítkem a zvolíte „Search and fill from anywhere“. Chrome pak přes Gemini vyhledá odpovídající údaj a nabídne ho k doplnění, aniž byste rozdělanou stránku opustili. Zásadní rozdíl oproti dosavadnímu vyplňování je v tom, odkud se data berou. Starý našeptávač uměl nabídnout jen to, co jste měli uložené přímo v prohlížeči. Novinka si na vyžádání dojde i pro informace roztroušené po vašem účtu – třeba pro číslo z potvrzovacího e-mailu nebo detail schovaný ve Fotkách. Kde funkci zapnete a co si u ní nastavíte? Find and Fill dostal vlastní stránku v nastavení. Zapíná se v Nastavení → Automatické vyplňování a hesla → Rozšířené vyplňování, kde přepnete volbu „Find and fill with Gemini“. Na stejném místě určíte, které aplikace smí Gemini prohledávat, změníte spouštěcí zkratku a najdete odkaz na informace o soukromí. A co vaše soukromí? U funkce, která nahlíží do e-mailů a fotek, je otázka soukromí namístě. Google uvádí, že při každém vyvolání odešle na své servery název a adresu stránky, na které vyplňování spustíte. Údaje, které Gemini do formuláře doplní, prý nepoužívá k trénování svých modelů ani je neprochází lidé. Prohlížeč si navíc zaznamenává, jestli návrh přijmete, upravíte, nebo zamítnete – podle firmy kvůli dalšímu ladění služby. Google Chrome shrne celé PDF jediným tlačítkem. Práci za vás odvede Gemini Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Find and Fill je zatím ve vývoji a do stabilní verze Chromu se nedostal; kdy k tomu dojde, Google neupřesnil. Zapadá ale do širšího trendu, kdy se Gemini v prohlížeči objevuje na čím dál víc místech. Nedávno jsme popisovali, jak Chrome shrne celé PDF jediným tlačítkem, a v testovacích buildech přibývají i dotazy na Gemini u skupin panelů nebo AI náhledy oblečení při nakupování. Nechali byste Gemini nahlížet do Gmailu a Fotek, aby vám vyplnil formuláře? Zdroje: Windows Report, Android Police, Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Canary Gemini Google Chrome Umělá inteligence webový prohlížeč Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025