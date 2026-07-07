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Google Chrome shrne celé PDF jediným tlačítkem. Práci za vás odvede Gemini

  • Google Chrome v testovací verzi přidává do vestavěné čtečky PDF tlačítko, které dokument nechá shrnout umělou inteligencí Gemini
  • Souhrn se objeví v postranním panelu během pár vteřin a navázat můžete doplňujícími dotazy
  • Funkce zatím běží jen v beta verzi, schovaná za experimentálním přepínačem, a dostali ji zdaleka ne všichni

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.7.2026 22:00
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Prokousat se dlouhým reportem nebo smlouvou v PDF zabere spoustu listování. Google Chrome chce tenhle krok zkrátit na jediné kliknutí – v testovací beta verzi se objevilo tlačítko Shrnout s Gemini, které otevřený dokument pošle umělé inteligenci a ta z něj vytáhne to podstatné během pár vteřin.

Jak shrnutí PDF v prohlížeči funguje?

Princip je přímočarý. Jakmile v Chromu otevřete soubor PDF, nabídne se v horní liště vestavěné čtečky nové tlačítko Shrnout s Gemini (v originále Summarize with Gemini). Po kliknutí se z boku vysune postranní panel Gemini, prohlížeč mu předá zobrazený dokument a umělá inteligence vrátí strukturovaný souhrn. Na ten pak navážete dalšími otázkami přímo v panelu, takže se k jádru obsahu nemusíte dolovat ručně.

Gemini přitom v prohlížeči není žádným nováčkem – postranní panel s umělou inteligencí je tu už delší dobu. Novinkou je až konkrétní propojení s vestavěnou čtečkou PDF: místo kopírování textu do chatbota odbavíte shrnutí jediným tlačítkem rovnou nad otevřeným dokumentem.

Kde tlačítko v Google Chrome najdete?

Tlačítko sedí přímo v horní nástrojové liště prohlížeče PDF, vedle ovládání přiblížení a stažení. První náznaky funkce se přitom objevily už letos v únoru v experimentálním kanálu Chrome Canary; teď ji Google posunul do veřejnější bety. U části testerů je aktivní rovnou, jiní ji musí ručně zapnout přes experimentální přepínač na adrese chrome://flags a prohlížeč restartovat.

Shrnutí dokumentů zapadá do širšího tahu, kterým Google cpe Gemini do svých aplikací napříč systémem – v Disku už třeba umí uklidit nepořádek v souborech.

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Proč se vám tlačítko ještě nemusí objevit?

Tady je dobré zůstat nohama na zemi. Google funkci nasazuje velmi opatrně a na straně serveru, takže ji nevidí všichni – ani lidé s nejnovější beta verzí. Server PiunikaWeb, který novinku popsal, uvádí, že tlačítko zatím neměli k dispozici ani jeho redaktoři v Keni a Indii. Kdy dorazí do stabilní verze Chromu pro běžné uživatele, zatím není jasné.

Nechali byste si od Gemini shrnout PDF přímo v prohlížeči, nebo si dlouhé dokumenty raději projdete sami?

Zdroje: Android Police, PiunikaWeb

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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