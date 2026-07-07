Google Chrome shrne celé PDF jediným tlačítkem. Práci za vás odvede Gemini Hlavní stránka Zprávičky Google Chrome v testovací verzi přidává do vestavěné čtečky PDF tlačítko, které dokument nechá shrnout umělou inteligencí Gemini Souhrn se objeví v postranním panelu během pár vteřin a navázat můžete doplňujícími dotazy Funkce zatím běží jen v beta verzi, schovaná za experimentálním přepínačem, a dostali ji zdaleka ne všichni Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Prokousat se dlouhým reportem nebo smlouvou v PDF zabere spoustu listování. Google Chrome chce tenhle krok zkrátit na jediné kliknutí – v testovací beta verzi se objevilo tlačítko Shrnout s Gemini, které otevřený dokument pošle umělé inteligenci a ta z něj vytáhne to podstatné během pár vteřin. Jak shrnutí PDF v prohlížeči funguje? Princip je přímočarý. Jakmile v Chromu otevřete soubor PDF, nabídne se v horní liště vestavěné čtečky nové tlačítko Shrnout s Gemini (v originále Summarize with Gemini). Po kliknutí se z boku vysune postranní panel Gemini, prohlížeč mu předá zobrazený dokument a umělá inteligence vrátí strukturovaný souhrn. Na ten pak navážete dalšími otázkami přímo v panelu, takže se k jádru obsahu nemusíte dolovat ručně. Gemini přitom v prohlížeči není žádným nováčkem – postranní panel s umělou inteligencí je tu už delší dobu. Novinkou je až konkrétní propojení s vestavěnou čtečkou PDF: místo kopírování textu do chatbota odbavíte shrnutí jediným tlačítkem rovnou nad otevřeným dokumentem. Kde tlačítko v Google Chrome najdete? Tlačítko sedí přímo v horní nástrojové liště prohlížeče PDF, vedle ovládání přiblížení a stažení. První náznaky funkce se přitom objevily už letos v únoru v experimentálním kanálu Chrome Canary; teď ji Google posunul do veřejnější bety. U části testerů je aktivní rovnou, jiní ji musí ručně zapnout přes experimentální přepínač na adrese chrome://flags a prohlížeč restartovat. Shrnutí dokumentů zapadá do širšího tahu, kterým Google cpe Gemini do svých aplikací napříč systémem – v Disku už třeba umí uklidit nepořádek v souborech. Disk Google přidává geniální funkci pro ty, kdo mají nepořádek v souborech. S jejich uspořádáním pomůže AI Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Proč se vám tlačítko ještě nemusí objevit? Tady je dobré zůstat nohama na zemi. Google funkci nasazuje velmi opatrně a na straně serveru, takže ji nevidí všichni – ani lidé s nejnovější beta verzí. Server PiunikaWeb, který novinku popsal, uvádí, že tlačítko zatím neměli k dispozici ani jeho redaktoři v Keni a Indii. Kdy dorazí do stabilní verze Chromu pro běžné uživatele, zatím není jasné. Nechali byste si od Gemini shrnout PDF přímo v prohlížeči, nebo si dlouhé dokumenty raději projdete sami? Zdroje: Android Police, PiunikaWeb O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Beta Gemini Google Chrome Pdf Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025